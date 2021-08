Uchodźcy z granicy polsko-białoruskiej przylecieli samolotami? "To nie są biedni ludzie"

Trudno ocenić, kim są osoby stojące na granicy polsko-białoruskiej. Według naszych informacji one wcześniej przyleciały do Mińska samolotami, czyli to nie są biedni ludzi - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda, komentując sprawę migrantów, koczujących od kilkunastu dni na granicy z Białorusią.

Andrzej Duda w rozmowie z TVP Info wypowiedział się na temat kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. W Usnarzu Górnym (woj. podlaskie) od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców. Osoby te nie są wpuszczane do Polski przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy. Według ostatnich informacji SG grupa koczujących liczy 24 osoby, choć znajdujący się także na miejsce aktywiści i wolontariusze twierdzą, że ta liczba wynosi 32.

Prezydent ocenił, że jeżeli zgodzilibyśmy się na to, żeby migranci stojący na granicy polsko-białoruskiej przeszli na naszą stronę, to "za chwilę będziemy mieli dwie jeszcze większe grupy". - Ta brutalna polityka zaczęła się wobec Litwy, a dzisiaj jest także realizowana wobec nas i już się także zaczęła wobec Łotyszy - zwrócił uwagę.

Duda o migrantach koczujących na granicy: wcześniej przylecieli do Mińska samolotami

Pytany, czy grozi nam kryzys migracyjny na podobną skalę, jak w 2015 roku, prezydent odparł, że "na ten moment trudno jest odpowiedzieć". - Wszyscy z wielką uwagą obserwują sytuację międzynarodową. To, co się dzieje w Afganistanie nie wróży dobrze pod tym względem. [...] Tutaj może być różnie - powiedział. Jak zaznaczył, trudno jest ocenić, "kim są osoby stojące na granicy polsko-białoruskiej, co oni robili wcześniej, jaki jest ich status zamożności".

Według tych informacji, które posiadamy, oni wcześniej przylecieli do Mińska samolotami, czyli to nie są biedni ludzie, ponieważ żeby lecieć samolotem, było ich stać. Jest więc znak zapytania: kim oni są? Andrzej Duda

Wskazał, że obecnie można zaobserwować dwie zupełnie różne sytuacje. - Jedna związana jest z reżimem białoruskim i z całą sytuacją hybrydową na granicach, którą on tworzy pchając na nasze granice migrantów. Z drugiej strony mamy sytuację w Afganistanie i związaną z nią ewakuację, którą cały czas dokonujemy - zaznaczył prezydent RP.

Przypomniał też, że Polska ewakuowała już z Afganistanu naszych obywateli. - Ewakuowaliśmy także ludzi, którzy współpracowali z naszymi żołnierzami i z naszą misją dyplomatyczną. Teraz pomagamy innym krajom ewakuując osoby przez nich wskazane. Tylko w tym przypadku my wiemy z kim mamy do czynienia - zwrócił uwagę Duda. Podkreślił, że Polska pomaga w Afganistanie, ale "w sposób rozsądny, mądry i bezpieczny - przede wszystkim bezpieczny dla polskich obywateli".

"UE przekonała się, że kraje Wyszehradu miały w 2015 rację"

Nawiązując do kryzysu migracyjnego w 2015 roku prezydent przypomniał, że Unia Europejska podejmowała wówczas różne próby nacisku na Polskę. - UE szybko się przekonała, że nie kto inny, tylko kraje Wspólnoty Wyszehradzkiej miały rację, że nasze twarde stanowisko połączone z solidarnością europejską było właściwe - powiedział prezydent.

Stwierdził, że "polscy funkcjonariusze Straży Granicznej byli na granicach krajów europejskich, gdzie była potrzeba wzmocnienia ochrony granic UE i krajów wewnątrz UE". - Oni strzegli, by spoza UE nie wdzierano się w nielegalny sposób - powiedział. Zaznaczył, że byliśmy solidarni, ale nie godziliśmy się "żeby przywożono do Polski ludzi siłą, ludzi, których my musielibyśmy u nas więzić, bo jest to naruszenie wszelkich praw" - wskazał prezydent.

Podkreślił, że jeśli będzie taka sytuacji, że Polska będzie miała uchodźców, to "będą u nas przebywali w sposób otwarty". - Absolutnie nie zgadzam się na to, żeby tych ludzi w jakikolwiek sposób zamykać, dopóki nie popełnią jakiegoś przestępstwa. Gdyby tak się zdarzyło, to oczywiście w takich kwestiach będzie decydowała prokuratura i sąd - zaznaczył prezydent.

RadioZET.pl/PAP (M. Gronek)