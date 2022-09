Polska wzmocni ochronę granicy z rosyjską eksklawą - obwodem kaliningradzkim. Mówił o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki w rozmowie z PAP. W resorcie odpowiada m.in. za sprawy międzynarodowe i migrację.

- Jest rzeczywiście projekt w Straży Granicznej, który będzie realizowany. [...] Nie będę ukrywał, że obwód kaliningradzki jest kolejnym, po odcinku granicy z Białorusią, gdzie będzie powstawał skuteczny, nowoczesny system ochrony tej granicy. Na dzisiaj mówimy o bardzo zaawansowanym systemie perymetrycznym i bardzo zaawansowanym systemie elektronicznym. Na to są przeznaczone duże środki – oświadczył wiceszef MSWiA.

Będą zmiany na granicy Polski z Rosją. "Sąsiad bardzo niestabilny"

Grodecki zaznaczył, że w jego ocenie Rosja jest sąsiadem "bardzo niestabilnym, dokonującym wręcz aktu terroru na swoich sąsiadach", przez co Polska musi się odpowiednio zabezpieczyć na polu ochrony granicy. - Jest to element przygotowania się do pewnych działań, których możemy spodziewać się ze strony rosyjskiej - dodał.

Zapytany o skuteczność zapory, która powstała na granicy polsko-białoruskiej, zaznaczył, że spełnia ona swoją rolę. Poinformował, że budowa systemu perymetrii mającego wzmocnić skuteczność zapory "idzie zgodnie z harmonogramem" i ma być zakończona w listopadzie.

- Mur czy zapora jest takim aktem, który podejmują państwa członkowskie, aby skuteczniej ograniczać napływ migrantów do krajów Unii Europejskiej. Ten mur faktycznie ograniczył ten napór. Widać to w sposób oczywisty w liczbach bezwzględnych. W tym roku to 8 tysięcy prób przekroczeń do połowy września, w zeszłym roku było to prawie 40 tys. Mury stają się w tej chwili pewną częścią infrastruktury granicznej - powiedział Grodecki. Ocenił, że nie ma lepszego rozwiązania na poziomie wspólnotowym (UE) "do tego, aby skutecznie radzić sobie z takimi zjawiskami".

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że potrzebne są również odpowiednie przepisy stworzone na poziomie wspólnotowym UE, "aby ten mur, który już jest elementem infrastruktury granicznej, był jednym z narzędzi do tego, aby lepiej radzić sobie z przepływami migracyjnymi".

RadioZET.pl/PAP