Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła dochodzenie dotyczące gróźb karalnych Grzegorza Brauna adresowanych do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - ustalił portal RadioZET.pl. We wrześniu ubiegłego roku w Sejmie poseł Konfederacji zwrócił się do ministra zdrowia słowami: "będziesz pan wisiał".