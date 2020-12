Nielegalna 25-osobowa orgia w Brukseli zakończona nalotem policji – ta wiadomość zelektryzowała pod koniec listopada europejskie media. Zwłaszcza gdy wyszło na jaw, że po rynnie (i to z amfetaminą w plecaku) z gejowskiej seks imprezy przy Rue de Pierres próbował uciec europoseł węgierskiego Fideszu József Szájer znany przecież ze swoich homofobicznych i zdecydowanie prawicowych przekonań. Szájer przeprosił i w atmosferze skandalu zrezygnował z mandatu. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej.

Una Hajdari z "Politico" już wtedy pisała, że w seksparty w stolicy Belgii mieli brać też udział polscy dyplomaci. Kilka dni później głos w sprawie zabrał David Manzheley, gospodarz piątkowej orgii. W rozmowie z agencją Reutera i z Onetem przyznał, że tego typu imprezy "hobbystycznie" organizuje regularnie, a uczestniczą w nich osoby publiczne z wielu krajów, w tym również politycy z Polski. - No cóż, tego rodzaju imprezy odbywały się co dwa miesiące, czasami, tak jak w piątek, były one mniejsze. Ale zdarzało się, że uczestniczyło w nich ponad sto osób. Te imprezy były przeznaczone tylko dla gejów - powiedział Reutersowi Manzheley. Jak dodał, „to nic niezwykłego”, bo przed świętami „ludzie są spragnieni spotkań”. - To jest absolutnie normalne, że faceci, zwłaszcza ze społeczności gejowskiej, będą szukać rozwiązań, które pozwolą im się spotkać. Tak, Szájer był obecny, podobnie jak wielu innych polityków z różnych krajów UE - powiedział.

W rozmowie z Onetem dodał, że mowa również o politykach z Polski, a konkretnie z PiS. - Mamy polityków z Ukrainy, Francji, Niemiec, Holandii, Luksemburga, Szwajcarii czy Hiszpanii. Najczęstszymi gośćmi są jednak Polacy i Węgrzy – zaznaczył. Ma chodzić o czterech ważnych członków partii Jarosława Kaczyńskiego, którzy jednak nie są eurodeputowanymi. Manzheley nie chciał podać żadnych nazwisk, twierdząc, że obiecał dyskrecję.

- Nie przyjeżdżają razem. Pojawiają się 2-3 razy do roku na konkretne orgie. Nie wiem, czy wiedzą o sobie nawzajem — powiedział. Trzeba tu podkreślić, że udział polskich polityków w tych imprezach nie został w żaden sposób potwierdzony , a wszelkie doniesienia opierają się na tym, co dziennikarzom przekazał Manzheley.

„Próbowali rozpinać policjantom rozporki”

Imprezy u Manzheleya mają się odbywać w formacie “bareback”. - Oznacza to, że nie można na nich używać prezerwatyw, a obecni są wyłącznie mężczyźni (kobiety mogą być tylko obserwatorkami i pomagać w organizacji – red.). Nie mogą tylko patrzeć, każdy uczestnik musi uprawiać seks. Nazywamy to "orgią tatuśków" – opowiadał Onetowi. Dodał przy tym, że przed przyjściem każdy uczestnik składa deklarację, że nie jest zakażony koronawirusem.

Głośna piątkowa impreza miała zostać przerwana przez policjantów, bo "tatuśkowie" złamali ograniczenia związane z walką z COVID-19, a ktoś zapomniał zamknąć drzwi na zamek. - Policja po prostu je otworzyła i weszła – relacjonował. Według niego funkcjonariusze byli agresywni, a pomiędzy nimi a uczestnikami orgii wywiązała się przepychanka. - Niektórzy uczestnicy próbowali rozpinać policjantom rozporki, bo myśleli, że to jakiś rodzaj zabawy - powiedział Manzheley.

Organizator orgii w Brukseli to osoba poszukiwana przez polską policję?

To jednak wciąż nie koniec skandalu. Okazuje się, że wadowicka policja od połowy 2019 roku poszukuje osoby o niemal identycznym imieniu i nazwisku - Dawida Manzheleya. Jest podejrzany o oszustwo i według policyjnych danych był zameldowany w Wadowicach.

Dawid Manzheley poszukiwany przez wadowicką policję ‧ fot. poszukiwani.policja.pl ‧ fot. poszukiwani.policja.pl

Policja nie wyklucza, że chodzi o tę samą osobę. Według funkcjonariuszy obie osoby są łudząco podobne. Organizator głośnej seks imprezy stanowczo jednak zaprzecza. Onetowi powiedział, że o Wadowicach nigdy nie słyszał.

RadioZET.pl/Onet/Reuters