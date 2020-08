Dziennikarz TVP Lublin Tomasz Zalewa przygotowywał materiał o zaśmieconym placu Lecha Kaczyńskiego. Kamera miejskiego monitoringu zarejestrowała, jak sięga on do ulicznego kosza, wyciąga śmieci i rozrzuca je dookoła pojemnika. Powstały w ten sposób bałagan sfilmował kamerzysta TVP. Co usłyszeli widzowie?