Kara więzienia za "wyszydzanie Kościoła"? Jest projekt zmiany Kodeksu karnego

Solidarna Polska chce zmian w przepisach dotyczących karania za obrazę uczuć religijnych. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed kościołem pw. Chrystusa Króla w Lublinie prawicowi politycy przekonywali, że obecne przepisy są niewystarczające, a w kraju coraz częściej dochodzi do agresywnych ataków wymierzonych w Kościół i ludzi wierzących.

- Spotykamy się pod jednym z kościołów w Lublinie, który padł ofiarą ataku środowisk lewicowych. Najlepszym tego dowodem jest zamazany już napis, który został nabazgrany podczas protestów kobiet. Właśnie tego ma dotyczyć inicjatywa ustawodawcza - mówił Jan Kanthak.

Kara więzienia za "wyszydzanie Kościoła"?

Polityk przekonywał, że wolność sumienia i religii zagwarantowana w art. 53 Konstytucji nie jest dana raz na zawsze i trzeba o nią dbać. Dodał, że jego ugrupowanie przygotowało projekt ustawy, która ma wprowadzić "obiektywne kryteria w Kodeksie karnym". - Przepisy mają na celu wyeliminowanie chuligańskich zachowań wobec czci i wiary, nie tylko wiary katolickiej i chrześcijańskiej, ale każdego wyznania - powiedział.

- Chcemy pokazać doniosłość tego pomysłu. Zawsze byliśmy za inicjatywami obywatelskimi. W ten sposób chcemy wzmocnić przekaz medialny. Jesteśmy partią koalicyjną wobec PiS. Chcieliśmy przeprowadzić ten projekt drogą poselską, ale nie znalazł akceptacji. Nie chodzi o to, aby postawić PiS pod ścianą, tylko chcemy pokazać, że obywatele chcą takich zmian - tłumaczył Kanthak.

O jakie zmiany chodzi? Solidarna Polska chce wykreślenia słowa "złośliwie" z art. 195 Kodeksu karnego, który brzmi obecnie: "Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Kolejna propozycja dotyczy art. 196 Kodeksu karnego. Obecnie przepis ten brzmi: "Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Solidarna Polska chce, aby brzmiał on następująco: "Kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

