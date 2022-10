Awantura przed biurem Morawieckiego. "Wychodź albo cię zamurujemy"

Przed godz. 9.00 rano grupa związkowców pojawiła się przed biurem Mateusza Morawieckiego przy ul. Warszawskiej 23 w Katowicach. Mieli ze sobą betoniarkę i klepsydry - podała Telewizja Silesia. Na klepsydrach działacze napisali nazwy kopalń, które zostały zamknięte na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Betoniarkę zabrali po to, aby zamurować wejście do biura premiera. - Wychodź albo cię zamurujemy! - zapowiedzieli związkowcy.

- Nie ma żadnego uzasadnienia, by to biuro dalej istniało. Nikogo tam nigdy nie ma – powiedział dziennikarzom Rafał Jedwabny z Sierpnia '80 w Polskiej Grupie Energetycznej. Jak dodali inni związkowcy, zaledwie dwa razy spotkali tam pracownika, a utrzymanie biura kosztuje podatników miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Od kilku tygodni związkowcy przychodzą przed biuro Morawieckiego z taczkami. Chcą wiedzieć, gdzie jest tani węgiel, który rząd obiecywał Polakom.

Protest związkowców przed biurem Morawieckiego. Przepychanki z policją

Kiedy działacze Sierpnia '80 próbowali wejść do budynku, uniemożliwiła im to policja, która dostała się do środka tylnym wejściem. Doszło do szarpaniny i przepychanek z funkcjonariuszami - Ten oszust, tchórz nasłał na nas dzisiaj kordony policji. Niech nie myśli, że to będzie koniec. Nie ucieknie przed nami, obywatelami, Polakami - powiedział wzburzony Rafał Jedwabny. Związkowcy zapowiedzieli, że kolejną akcję zorganizują w Warszawie.

Uwaga! W zamieszczonym poniżej filmie pada niecenzuralne słowo.

RadioZET.pl/TVS