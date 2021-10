Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, swoją czwartkową decyzją ws. zgodności prawa unijnego z Konstytucją RP, wywołał polityczne trzęsienie ziemi. TK uznał, że ustawa zasadnicza ma prymat nad m.in. decyzjami unijnymi w sprawie polskiego sądownictwa.

Opozycja i część komentatorów oceniła wprost, że taka decyzja TK to prosta droga do polexitu. Również Komisja Europejska, Francja i Niemcy stanowczo potępiły próby podważania wyższości unijnego prawa nad krajowym. Demonstrację w obronie członkostwa Polski w UE zapowiedział na godz. 18 w niedzielę lider PO Donald Tusk. W piątkowym nagraniu opublikowanym na Twitterze przypomniał powody, dla których zaproponował protest.

Tusk zapowiada protest w niedzielę. Sanepid opiniuje go negatywnie

- Operacja wyprowadzania Polski z Europy, zaplanowana przez Jarosława Kaczyńskiego, ruszyła pełną parą. Jeśli pozostaniemy bierni, nic go nie zatrzyma. Coraz więcej ludzi mówi, że ciśnie im się na usta tylko jedno słowo: zdrada. Bo to jest zdrada najważniejszych narodowych interesów i naszych zwykłych, polskich marzeń - o bezpieczeństwie, dobrobycie i wolności - mówił na nagraniu Tusk.

Dodał, że na demonstrację na stołecznym placu Zamkowym wzywa wszystkich, którzy "kochają Polskę, kochają wolność, swoje dzieci". - Nie ma znaczenia, ile macie lat, jaki macie poglądy, gdzie mieszkacie i czy jesteście wierzący. Dziś musimy być wszyscy razem i musimy zapomnieć o podziałach. Musimy ratować Polskę, nikt tego za nas nie zrobi. Ja głęboko wierzę, że wszystko wciąż jest w naszych rękach - podkreślił.

Jak poinformował stołeczny ratusz, zapowiedziana przez Tuska demonstracja została zgłoszona przez osobę fizyczną. Organizator zapewnił, że weźmie w niej udział 200 osób. Swoją opinię w sprawie niedzielnej manifestacji wydał także Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Podkreślono w niej, że maksymalna liczba uczestników w zgromadzeniu publicznym według obowiązujących przepisów nie może być większa niż 150 osób. "Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgromadzenie, w którym zadeklarowano udział 200 osób, nie powinno się odbyć, gdyż narusza aktualny stan prawny i stanowi wysokie ryzyko transmisji wirusa wśród dużej liczby uczestników biorących udział w zgromadzeniu" - podkreślono.

Skrajna prawica na pl. Zamkowym i msza smoleńska z Kaczyńskim

Stołeczny ratusz dodał, że demonstracja zaplanowana przez opozycję to niejedyna, która ma się odbyć w okolicy pl. Zamkowego w niedzielę. W wykazie zgromadzeń warszawskiego magistratu, do piątkowego popołudnia takich zgromadzeń wpisano co najmniej sześć. W tym pochód spod Centrum Nauki Kopernik w stronę pl. Zamkowego, w którym organizator zadeklarował 600 uczestników. W tym wypadku Sanepid również uznał to wydarzenie za groźne z powodu przenoszenia się koronawirusa.

Kontrmanifestację na pl. Zamkowym w niedzielę zapowiedział Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości. Szefuje on również Straży Narodowej - skrajnie prawicowej grupie, która powstała po wybuchu ubiegłorocznych protestów ws. aborcji. Bąkiewicz odpowiada również za coroczny Marsz Niepodległości, którego uczestnicy cyklicznie wdają się w starcia z policją.

- Donald Tusk, który został tutaj wrzucony na front wschodni, wzywa Polaków do manifestacji przeciwko decyzji o zachowaniu suwerenności państwa polskiego. Chce budować piątą kolumnę z ludzi, którzy są oszukani, zmanipulowani, którzy uwierzyli jemu, że on dba o polskie interesy. Ale my jako Roty Niepodległości, jako Straż Narodowa, będziemy bronili polskiej racji stanu, suwerenności i niepodległości. Wzywam Polaków, którzy stoją po drugiej stronie, by nie poddawali się tej niemieckiej propagandzie pana Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. Będziemy w niedzielę na placu Zamkowym - powiedział Bąkiewicz na nagraniu udostępnionym na Twitterze.

Dodatkowo, o godz. 19 w niedzielę w Archikatedrze Warszawskiej (znajduje się kilkaset metrów od pl. Zamkowego), zaplanowano mszę św. w intencji byłego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej. Co miesiąc w tej celebrze bierze udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i inni prominentni działacze obozu rządzącego.

Skierowaliśmy do stołecznej Policji zapytania dotyczące zabezpieczenia wydarzeń na pl. Zamkowym. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Manifestacje poparcia dalszego członkostwa Polski w Unii Europejskiej zapowiadane są w niedzielę w innych polskich miastach. Komitet Obrony Demokracji (KOD) planuje takie zgromadzenia m.in. w Poznaniu, Krakowie czy Gdańsku.

RadioZET.pl/PAP/Gazeta Wyborcza