Przemysław Czarnecki już wcześniej miał kłopoty. W tle noże, musztarda i miś z obciętą głową

W piątek 21 października nad ranem służby otrzymały informację o nieprzytomnym mężczyźnie, który leżał na przystanku przy skrzyżowaniu ulic Ledóchowskiej i Branickiego w Wilanowie - podał portal TVN Warszawa. Okazało się, że to poseł PiS Przemysław Czarnecki. Na miejsce skierowana została karetka.

- Medycy nie stwierdzili urazów ani innych dolegliwości zdrowotnych. Natomiast pacjent był pod wpływem alkoholu. Zgodnie z procedurami został przekazany patrolowi straży miejskiej, który przetransportował go do izby wytrzeźwień – przekazał dziennikarz. Nieoficjalnie dziennikarze ustalili, że Przemysław Czarnecki miał ponad dwa promile alkoholu.

Pijany Przemysław Czarnecki. Jest też oskarżony o zranienie przyjaciela

Przemysław Czarnecki nie od dziś ma kłopoty. Pod koniec 2020 r. poseł PiS usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o zranienie nożem przyjaciela rodziny, ojca chrzestnego swojej córki, 40-letniego Krzysztofa. Proces polityka rozpoczął się w lutym 2022 r.

Do dramatycznego wydarzenia miało dojść w sylwestrową noc z 31 grudnia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r. Służby powiadomiła żona posła Czarneckiego, Łucja. W feralną noc cała trójka spożywała alkohol i jadła kolację - napisał "Fakt", który dotarł do akt sprawy. Poseł Czarnecki poszedł spać o 4.00 rano, a jego żona i przyjaciel nadal się bawili. Koło godz. 8.00 polityk miał się obudzić. - Wstałem do toalety. Przechodząc, zauważyłem, że na narożniku leży żona z Krzysztofem i się "miziają". Jego ręka na jej piersiach, a ona do niego przytulona – zeznał policjantom Czarnecki. Przyznał, że się zdenerwował i kazał przyjacielowi i żonie "wynosić się z mieszkania".

Przemysław Czarnecki ma kłopoty. Szokujące zeznania żony polityka

Z kolei Krzysztof i żona polityka zeznali, że oglądali film w telefonie komórkowym, kiedy do salonu wszedł Czarnecki. - Zobaczyłam, że ma w ręku dwa noże. Zaczął wykrzykiwać wulgaryzmy i machać nożami. To wtedy zranił Krzyśka - powiedziała policji żona Czarneckiego. Polityk nie przyznał się do zranienia przyjaciela i zaprzecza, że miał w ręku noże.

Małżonka Czarneckiego miała też zeznać na policji, że jej mąż już przed ślubem potrafił bardzo gwałtownie zareagować. Opowiedziała funkcjonariuszom, że na rok przed ślubem, kiedy byli w Białce Tatrzańskiej, Przemysław Czarnecki zrobił awanturę, bo w tatarze było za dużo musztardy. Miał wtedy wziąć telefon kobiety, w którym znalazł maile od jej byłego chłopaka. - Wszczął wtedy awanturę i obciął nożem głowę misiowi, którego wręczył mi kilka dni wcześniej i wyrzucił go przez okno razem z moim telefonem – cytuje "Fakt" zeznania Łucji Czarneckiej.

Poseł Przemysław Czarnecki pełni swój mandat drugą kadencję. W 2019 roku został wybrany do Sejmu z okręgu wyborczego we Wrocławiu. Ma 39 lat, jest zastępcą przewodniczącego komisji spraw zagranicznych, a także członkiem komisji obrony narodowej oraz podkomisji stałej do spraw współpracy z zagranicą i NATO. Nie wykazywał się aktywnością w Sejmie – do tej pory nie napisał żadnej interpelacji ani zapytania, na posiedzeniu wystąpił tylko jeden raz.

RadioZET.pl/TVN Warszawa/Fakt