Rekonstrukcja rządu. Ujawniamy nazwiska ministrów, którzy mają stracić stanowiska

Jarosław Kaczyński miał podjąć decyzję o kształcie zmian w rządzie po powrocie z urlopu. Miejsce Zbigniewa Gryglasa w Ministerstwie Aktywów Państwowych może zająć były wiceprezes Porozumienia - Karol Rabenda.

Jak ustalił dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski, przesądzona jest dymisja ministra klimatu Michała Kurtyki. Kurtyka ma stracić stanowisko za nieudolne negocjacje z Unią Europejską, dotyczące kontraktów na emisję dwutlenku węgla. Według wyliczeń rządu może to doprowadzić jesienią do podwyżek cen prądu nawet o 40 procent.

Rekonstrukcja rządu. Nowi (starzy) ministrowie

Na miejsce Kurtki przymierzani są była wiceminister gospodarki morskiej Anna Moskwa lub pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa Artur Soboń. Jak ustalił nieoficjalnie Mariusz Gierszewski, do rządu w nowej roli może wejść Marcin Horała. Aktualny wiceminister infrastruktury jest przymierzany do objęcia stanowiska w ministerstwie rozwoju.

Z kolei dymisja szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka, o której nieoficjalnie mówią niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości, w ramach rekonstrukcji rządu jeszcze nie jest do końca przesądzona. Do zmian w rządzie Mateusza Morawieckiego ma dojść w drugiej połowie września.

RadioZET.pl