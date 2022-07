Jarosław Kaczyński pędził w niedzielę na mszę o 40 km/h za szybko - informuje "Super Express". Według tabloidu kierowca limuzyny, którą jechał prezes PiS, przekroczył dozwoloną prędkość, by dowieźć polityka na czas do kościoła.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został przyłapany, jak pędzi w niedzielę 10 lipca na mszę z okazji kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. "Super Express" podaje, że auto z politykiem, najwyraźniej spóźnionym, mknęło z Żoliborza w kierunku kościoła na Krakowskim Przedmieściu przez Wisłostradę. "Prezes zafundował sobie szalony rajd po mieście" - czytamy.

"SE": Jarosław Kaczyński pędził na mszę. Kierowca złamał przepisy?

"[...] Kierowca prezesa najwyraźniej zapomniał, że arteria przechodzi właśnie remont, wymuszający na drogowcach zarówno zmianę organizacji ruchu, jak i znaczne ograniczenie prędkości" - informuje "SE". Tabloid dodaje, że w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, samochód z prezesem PiS miał jechać "aż 40 km/h za szybko".

fot. Facebook.com/wwwsepl

W rozmowie z dziennikiem rzecznik policji insp. Mariusz Sokołowski przypomina, że w takich warunkach "należy zachować szczególną ostrożność". – Nie wiadomo, czy na ulice nie wyjedzie pojazd z budowy lub pracownik. Ponadto ludzie mogli się nie przyzwyczaić do zmiany organizacji ruchu, co może łatwo doprowadzić do nieszczęścia - wyjaśnia.

- Nadmierna prędkość zmniejsza czas reakcji kierowcy i zwiększa prawdopodobieństwo nieszczęścia – dodaje. "»Kościelny rajd« prezesa powinien kosztować kierowcę limuzyny 800 zł i 6 pkt karnych" - podsumowuje "Super Express".

To nie pierwszy raz, gdy kierowca Kaczyńskiego miał złamać przepisy. W styczniu limuzyna z prezesem PiS pędziła jednopasmową ulicą na Żoliborzu z prędkością 80 km/h - donosił “Super Express”. Dziennikarze obliczyli wówczas, że według taryfikatora taki "rajd" powinien kosztować 1100 złotych i 10 punktów karnych.

RadioZET.pl/se.pl