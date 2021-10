Dobre wieści dla opozycji. "Więcej mandatów niż PiS z Konfederacją"

Sondaż przeprowadził w dniach 22-23 października Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie "Rzeczpospolitej". Wynika z niego, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je PiS wraz z koalicjantami.

Sondaż IBRiS. PiS i opozycja notują wzrosty poparcia

W porównaniu z badaniem z września, poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego wzrosło z 34 proc. do 36 proc. Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska notuje wzrost poparcia z 23,5 proc. do 25 proc., Polska 2050 poprawia notowania z 12 proc. do 14 proc., a Lewica z 7 proc. we wrześniu do 9 proc. w październiku.

Tak, jak notowania powyższych ugrupowań wzrosły, tak rezultaty tych, które balansują na granicy progu wyborczego, są niższe. Poparcie dla Konfederacji spadło bowiem z 6 proc. do 5 proc., a dla PSL-Koalicji Polskiej z 5 proc. do 4,6 proc. 6 proc. ankietowanych wskazało przy wyborze preferowanej partii opcję "nie wiem".

"Rzeczpospolita" podaje, iż - jak czytamy - "po wstępnym przeliczeniu poparcia na mandaty metodą D'Hondta okazuje się, że opozycja, nawet startując osobno i bez PSL, czyli PO, Polska 2050 i Lewica, miałyby wyraźnie więcej mandatów (o ok. 40), niż PiS z Konfederacją".

Według IBRiS wzrosło zainteresowanie udziałem w wyborach. We wrześniu oddanie głosu deklarowało 51 proc. badanych, a październiku 54 proc. Spada natomiast odsetek wyborców niezdecydowanych. We wrześniu było ich 12,5 proc., a w październiku 7 proc.

RadioZET.pl/PAP (M. Rudy)