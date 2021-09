Straż graniczna publikuje nagranie działań białoruskich służb. Jest reakcja Mińska

Państwowy Komitet Graniczny (PGK) Białorusi skomentował w czwartek po południu nagranie opublikowane przez polską Straż Graniczną, na którym widać, jak białoruscy funkcjonariusze przewożą służbowym samochodem grupę migrantów na granicy Polski z Białorusią. „W związku z tym, że niektórzy uchodźcy źle się czuli, zostali przewiezieni służbowymi samochodami, by została im udzielona pomoc medyczna” – podał PGK.

Straż graniczna publikuje nagranie wykonane na granicy z Białorusią

Wcześniej w czwartek polska Straż Graniczna opublikowała na Twitterze nagranie opatrzone podpisem "Działania białoruskich służb granicznych wzdłuż polskiej granicy - przewożenie imigrantów na różne odcinki". Na nagraniu widać, jak umundurowani ludzie pomagają wsiąść do ciężarówki kilku osobom. W innej części nagrania widać, jak grupa ludzi w strojach cywilnych oraz funkcjonariusze przemieszczają się po lesie w pobliżu ogrodzenia z drutu kolczastego.

Straż Graniczna poinformowała w czwartek, że w środę funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali 194 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymano 3 nielegalnych imigrantów. - To obywatele Afganistanu, pozostałe próby zostały udaremnione - poinformowała ppor. Anna Michalska ze Straży Granicznej, cytowana przez PAP.

Michalska dodała, że presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej się utrzymuje, a w tylko we wrześniu udaremniono już prawie 1,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Straż Graniczna udostępniła także na Twitterze film z kamery termowizyjnej. Na nagraniu zarejestrowanym 7 sierpnia widać przemieszczającą się dużą grupę ludzi. Jak informuje SG, grupa to największa w tym roku grupa cudzoziemców nielegalnie przekraczających granicę. "Grupa liczyła 85 imigrantów, wszyscy to obywatele Iraku. Osoby trafiły do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców" - poinformowano.

W związku z sytuacją na granicy z Białorusią rząd wnioskował o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni. Po białoruskiej stronie, w Usnarzu Górnym k. Krynek (woj. podlaskie) od trzech tygodni koczuje grupa imigrantów, która chce dostać się do Polski. Zdaniem rządu te i inne osoby są przywożone na granicę przez służby białoruskiego reżimu, a akcja ma charakter "wojny hybrydowej".

W poniedziałek wieczorem większość sejmowa nie poparła uchwały znoszącej stan wyjątkowy jako nieuzasadniony sytuacją w kraju. Zgodnie z konstytucją stan wyjątkowy można wprowadzić, gdy w sytuacjach szczególnych zagrożeń środki konstytucyjne są niewystarczające.

