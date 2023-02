Gorąco ws. "willi plus". "Wczoraj do Ministerstwa Edukacji Narodowej wszedł NIK"

Wczoraj wszedł tam NIK (do MEiN – przyp. red.). NIK wydał polecenie zabezpieczenia wszystkich dokumentów, zdigitalizowania i przesłania kopii do Najwyższej Izby Kontroli. Dlatego wczoraj nie dostałyśmy żadnych dodatkowych dokumentów, bo poinformowano nas, że wszystkie digitalizują na potrzeby NIK-u – powiedziała w 6. Dniu Tygodnia w Radiu ZET Katarzyna Lubnauer. To nowe informacje w sprawie tzw. willi plus, czyli dofinansowań, które MEiN przekazało niektórym fundacjom.