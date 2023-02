KO odbija kilka województw z rąk PiS. Rządzący wyraźnie tracą też w innych regionach

Wybory parlamentarne 2023 zaplanowane są na jesień. Sondaże nie dają na ten moment jednoznacznej odpowiedzi, kto wygra lub - co ważniejsze - kto sformuje nowy rząd.

Tymczasem IBRiS przeprowadził na zlecenie Radia ZET analizę sondaży wyborczych, realizowanych od listopada 2022 do stycznia 2023. Widać na nich zmiany poparcia dla ugrupowań politycznych w poszczególnych regionach.

Gdzie wygrywa PiS?

PiS może liczyć na najwyższe poparcie w województwach: podkarpackim (53% względem 62,77% w 2019), podlaskim (41% względem 52,04% w 2019), świętokrzyskim (40% względem 55,18% w 2019) i lubelskim (39% względem 57,10% w 2019). Są to te same województwa, w których zdobyło największy odsetek głosów w wyborach w 2019 roku.

Najsłabsze poparcie ma obecnie w Kujawsko-Pomorskiem (23% względem 38,39% w 2019), Pomorskiem (24% względem 34,37% w 2019) i Opolskiem (25% względem 37,64% w 2019). Najwyższym poparciem PiS cieszy się na wsiach, gdzie chce głosować na tę partię 44% wyborców. Najmniejsze poparcia odnotowuje w miastach pow. 250 tys. mieszkańców, to 17%.

KO odbija cztery województwa

W wyborach do Sejmu z 2019 roku Koalicja Obywatelska tylko w województwie pomorskim uzyskała wyższy odsetek głosów od PiS. Według analizy IBRiS wyższe poparcie ma również w województwach: opolskim (35% względem 26,71% w 2019), zachodniopomorskim (35% względem 34,47% w 2019), kujawsko-pomorskim (34% względem 28,76% w 2019) i lubuskim (30% względem 31,27% w 2019).

Dziś w Pomorskiem KO mogłaby liczyć na 33% głosów, co jest gorszym wynikiem od tego, który uzyskała w 2019 roku (38,46%). Wciąż jednak utrzymuje wyraźną przewagę nad PiS (24%). Tradycyjnie już najniższe poparcie dla KO jest w województwach: podkarpackim (15%, tyle samo co w 2019) i lubelskim (17% względem 17,44% w 2019). Dość nieoczekiwanie do województw o najniższym poparciu dołączyło śląskie, w którym KO może liczyć na 19%, choć w ostatnich wyborach zdobyła tam 30,09% głosów.

W tym województwie aż 9% poparcia uzyskuje Polska 2050, czyli ugrupowanie, które nie startowało w poprzednich wyborach. Tradycyjnie największe skupiska wyborców tej partii to duże miasta, powyżej 250 tys., których 35% mieszkańców popiera KO. Najmniej zwolenników ma na wsiach, to 22%.

Lewica szuka poparcia

Dziś Nowa Lewica najwyższego poparcia może spodziewać się w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Najsłabsze wyniki osiąga w Podkarpackiem, Zachodniopomorskiem i Lubelskiem. Przypomnijmy, że w wyborach w 2019 roku Lewica startowała pod szyldem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Najlepsze wyniki Nowa Lewica osiąga w dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców. Może tam liczyć na 16% głosów. Najmniejsze poparcie uzyskuje na wsiach i małych miastach, do 50 tys. - 7%.

Hołownia najpopularniejszych w trzech regionach

Polska 2050 cieszy się najwyższym poparciem w województwach: mazowieckim (14%), lubelskim (13%) i pomorskim (13%). Najgorsze wyniki osiąga w Warmińsko-Mazurskiem (5%) i Podkarpackiem (5%). Partia nie startowała w wyborach w 2019 roku.

fot. Radio ZET

Poparcie dla ugrupowania Szymona Hołowni rozkłada się bardzo równomiernie we wszystkich ośrodkach miejskich (małe miasta do 50. tys. mieszkańców - 11% poparcia; średnie miasta 50-250 tys. mieszkańców i duże miasta pow. 250 tys. mieszkańców - 10%). Na wsi może liczyć na 8% głosów.

PSL tradycyjnie najmocniejsze na wsi

Województwa z najwyższym poparciem dla Polskiego Stronnictwa Ludowego to lubelskie (10% względem 10,25% w 2019), świętokrzyskie (9% względem 9,88% w 2019) i wielkopolskie (9% względem 10,36% w 2019). Na drugim biegunie są pomorskie (2% względem 6,97% w 2019), kujawsko-pomorskie (4% względem 9,94% w 2019) oraz podlaskie (4% względem 9,33% w 2019).

Nie jest zaskoczeniem, że PSL najwyższym poparciem cieszy się wśród mieszkańców wsi, gdzie może liczyć na 9% głosów. Na drugim biegunie są duże miasta powyżej 250 tys. mieszkańców. Tam stronnictwo notuje 3% poparcia.

Dwucyfrowy wynik Konfederacji tylko w Małopolsce

Na dwucyfrowy wynik Konfederacja mogłaby liczyć jedynie w województwie małopolskim (10% względem 7,41% w 2019). Relatywnie wysokie poparcie ma też w Kujawsko-Pomorskiem (8% względem 6,69% w 2019) i Śląskiem (8% względem 7,07% w 2019). Najmniej zwolenników ma Konfederacja ma w Dolnośląskiem (2% względem 6,53% w 2019), Świętokrzyskiem (2% względem 5,95% w 2019), Mazowieckiem (3% względem 6,75% w 2019) i Wielkopolskiem (3% względem 6,63% w 2019).

Zwolennicy Konfederacji mieszkają przede wszystkim w dużych miastach, liczących więcej niż 250 tys. mieszkańców. Poparcie dla tego ugrupowania sięga tam 8%. Tylko 4% głosów może spodziewać się na wsiach.

Podział poparcia w poszczególnych regionach

Tak, według analizy przygotowanej przez IBRiS dla Radia ZET przedstawia się poparcie dla partii politycznych z podziałem na województwa:

woj. dolnośląskie

PiS - 34%

KO - 30%

Nowa Lewica - 16%

Polska 2050 - 6%

PSL - Koalicja Polska - 5%

Konfederacja - 2%

Trudno powiedzieć - 7%

woj. kujawsko-pomorskie

KO - 34%

PiS - 23%

Nowa Lewica - 16%

Polska 2050 - 8%

Konfederacja - 8%

PSL - Koalicja Polska - 4%

Trudno powiedzieć - 7%

woj. lubelskie

PiS - 39%

KO - 17%

Polska 2050 - 13%

PSL - Koalicja Polska - 10%

Nowa Lewica - 6%

Konfederacja - 4%

Trudno powiedzieć - 11%

woj. lubuskie

KO - 30%

PiS - 29%

Nowa Lewica - 13%

PSL - Koalicja Polska - 7%

Polska 2050 - 6%

Konfederacja - 4%

Trudno powiedzieć - 11%

woj. łódzkie

PiS - 37%

KO - 23%

Nowa Lewica - 14%

PSL - Koalicja Polska - 7%

Polska 2050 - 7%

Konfederacja - 6%

Trudno powiedzieć - 6%

woj. małopolskie

PiS - 36%

KO - 21%

Konfederacja - 10%

Nowa Lewica - 10%

PSL - Koalicja Polska - 8%

Polska 2050 - 7%

Trudno powiedzieć - 8%

woj. mazowieckie

PiS - 35%

KO - 22%

Polska 2050 - 14%

Nowa Lewica - 10%

PSL - Koalicja Polska - 5%

Konfederacja - 3%

Trudno powiedzieć - 11%

woj. opolskie

KO - 35%

PiS - 25%

Polska 2050 - 10%

PSL - Koalicja Polska - 8%

Nowa Lewica - 7%

Konfederacja - 4%

Trudno powiedzieć - 11%

woj. podkarpackie

PiS - 53%

KO - 15%

PSL - Koalicja Polska - 6%

Konfederacja - 6%

Nowa Lewica - 5%

Polska 2050 - 5%

Trudno powiedzieć - 10%

woj. podlaskie

PiS - 41%

KO - 23%

Polska 2050 - 12%

Nowa Lewica - 10%

Konfederacja - 6%

PSL - Koalicja Polska - 4%

Trudno powiedzieć - 4%

woj. pomorskie

KO - 33%

PiS - 24%

Polska 2050 - 13%

Nowa Lewica - 12%

Konfederacja - 7%

PSL - Koalicja Polska - 2%

Trudno powiedzieć - 9%

woj. śląskie

PiS - 32%

KO - 19%

Nowa Lewica - 11%

Polska 2050 - 9%

Konfederacja - 8%

PSL - Koalicja Polska - 7%

Trudno powiedzieć - 14%

woj. świętokrzyskie

PiS - 40%

KO - 20%

PSL - Koalicja Polska - 9%

Nowa Lewica - 8%

Polska 2050 - 6%

Konfederacja - 2%

Trudno powiedzieć - 15%

woj. warmińsko-mazurskie

PiS - 35%

KO - 25%

Nowa Lewica - 9%

PSL - Koalicja Polska - 7%

Konfederacja - 5%

Polska 2050 - 5%

Trudno powiedzieć - 14%

woj. wielkopolskie

PiS - 32%

KO - 29%

Nowa Lewica - 10%

Polska 2050 - 10%

PSL - Koalicja Polska - 9%

Konfederacja - 3%

Trudno powiedzieć - 7%

woj. zachodniopomorskie

KO - 35%

PiS - 32%

Polska 2050 - 11%

Konfederacja - 5%

PSL - Koalicja Polska - 5%

Nowa Lewica - 4%

Trudno powiedzieć - 8%

Analiza Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Radia ZET została zrealizowana na podstawie zagregowanych pomiarów preferencji wyborczych z listopada i grudnia 2022 oraz stycznia 2023 (łącznie ponad 9000 wywiadów) przeprowadzonych metodą CATI na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich.

RadioZET.pl