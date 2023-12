Adam Szłapka: wiek, żona, wykształcenie. Kim jest polityk KO?

Adam Szłapka to poseł na Sejm X kadencji. W niższej izbie parlamentu zasiada od 2015 roku. W 2019 roku został wybrany do pełnienia funkcji przewodniczącego partii Nowoczesna. W swojej działalności dużą wagę przywiązuje m.in. do ochrony praw człowieka, kwestii klimatycznych czy poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Oto kilka faktów z jego życia.

Adam Szłapka: wiek i wykształcenie, pochodzenie

Adam Szłapka urodził się 6 grudnia 1984 r. w Kościanie w województwie wielkopolskim. Posiada wykształcenie wyższe. Studiował politologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Adam Szłapka: kariera polityczna, oświadczenie majątkowe

Adam Szłapka swoją karierę polityczną rozpoczął w młodym wieku. Mając 21 lat zasiadał w radzie miejskiej w Kościanie. W kolejnych pełnił m.in. funkcję dyrektora Fundacji Projekt: Polska. Od 2010 do 2015 roku pracował w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Bronisława Komorowskiego, gdzie odpowiadał m.in. za organizację wizyt międzynarodowych głowy państwa.

Pierwszy raz do Sejmu dostał się w 2015 roku. W kolejnych wyborach parlamentarnych z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Zasiadał m.in. w Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

W 2019 roku został przewodniczącym Nowoczesnej, wcześniej sprawował funkcję sekretarza generalnego tej partii. W wyborach do Sejmu w 2023 r. po raz trzeci uzyskał mandat poselski, startując z poznańskiej listy Koalicji Obywatelskiej. Zdobył wówczas 149 064 głosy.

Z oświadczenia majątkowego z 2023 roku zamieszczonego na stronach sejmowych możemy dowiedzieć się m.in. że posiada dom o powierzchni 106,47 m2 oraz mieszkanie o wielkości 54,60 m2 (współwłasność małżeńska).

Adam Szłapka: życie prywatne

Parlamentarzysta niewiele mówi w mediach o swoim życiu prywatnym. Wiadomo, że jest żonaty. Poseł aktywnie działa w mediach społecznościowych. Posiada m.in. profile na Facebooku oraz Instagramie, gdzie na bieżąco informuje o swojej działalności zawodowej. Od czasu do czasu zamieszcza fotografie prezentujące jego życie osobiste, z których możemy dowiedzieć się, że wolnym czasie lubi biegać oraz jeździć konno.

Źródło:Radio ZET/sejm.gov.pl/nowoczesna.org