Kim jest posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk? Oto kilka faktów z jej życia

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest doktorem nauk humanistycznych, działaczką społeczną i polityczną oraz członkinią Nowej Lewicy. Wcześniej należała do Partii Razem. Była posłanką Sejmu IX kadencji. W 2023 roku z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, zdobywając 30 631 głosów w okręgu gdyńsko-słupskim. W grudniu 2016 roku trafiła na listę "FP Top 100 Global Thinkers" amerykańskiego magazynu "Foreign Policy" za swoją działalność na rzecz kobiet.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: wiek i wykształcenie

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk urodziła się 20 stycznia 1984 roku we Wrocławiu. Studiowała pedagogikę na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz filozofię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2018 roku otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Ma na swoim koncie liczne artykuły oraz publikacje naukowe.

Współpracowała m.in. z Ośrodkiem Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a we Wrocławiu. Ponadto przez sześć lat była asystentką naukową w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, gdzie zajmowała się tematyką polityki edukacyjnej.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: kariera polityczna, Nowa Lewica

We wrześniu 2015 roku Agnieszka Dziemianowicz-Bąk dołączyła do Partii Razem. Trzy lata później wystartowała w wyborach samorządowych, ale nie udało jej się dostać do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W 2019 roku jako kandydatka Sojuszu Lewicy Demokratycznej uzyskała mandat poselski, otrzymując 14 257 głosów. Zasiadała m.in. w Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

We wrześniu 2021 znalazła się w szeregach Nowej Lewicy. W tegorocznych wyborach parlamentarnych ponownie została wybrana na posła Sejmu X kadencji, zdobywając 30 631 głosów. "Mandat poselski to nigdy nie jest prezent. To zawsze jest walka. (…) To walka dająca ogromną satysfakcję z dobrze wykonanej roboty, ale i niosąca ze sobą wielką odpowiedzialność, bo owa "robota" dotyczy konkretnych ludzi i ich losów, a jednocześnie dobra wspólnego, jakim jest państwo." - pisała na swoim instagramowym koncie po ogłoszeniu wyników. W trakcie swojej działalności często porusza kwestie dotyczące m.in. praw kobiet, w tym dostępu do aborcji oraz równouprawnienia osób LGBT.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: mąż, dzieci, rodzina

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk niewiele mówi publicznie o swoim życiu osobistym i rodzinie. Jest aktywna w mediach społecznościowych. Prowadzi m.in. profil na Instagramie, który ma już 52 tysiące obserwujących. Z konta posłanki możemy dowiedzieć się, że prywatnie jest mężatką.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - oświadczenie majątkowe

Z oświadczenia majątkowego, jakie zostało opublikowane na stronach sejmowych, wynika, że posłanka jest m.in. właścicielką nieruchomości o powierzchni 130 m kw., mającej wartość 450.000 zł. Posiada również samochód Renault Captur z 2016 roku o wartości 55 tysięcy złotych.

Źródło: Radio ZET.pl/sejm.gov.pl