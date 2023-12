Andrzej Duda jest gościem Radia ZET w czwartkowym programie Bogdana Rymanowskiego. Prezydent na początku programu skomentował zmiany władz mediów publicznych, zarządzone przez ministra kultury. Przypomnijmy, że na podstawie uchwały Sejmu Bartłomiej Sienkiewicz odwołał zarządy i rady nadzorcze w TVP, PAP i Polskim Radiu.

Andrzej Duda grzmi ws. zmian w TVP. "Minister złamał konstytucję"

- Minister Sienkiewicz w sposób rażący złamał konstytucję - powiedział. Jego zdaniem "pominięto przepisy obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie konstytucji" i "nie można się z tym zgodzić". - To jest anarchia - dodał.

- Bardzo chciałbym przyzwoitości w życiu publicznym i praworządności w Polsce. To, co działo się wczoraj, zaprzecza temu całkowicie - stwierdził Duda. W jego ocenie "nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały, zdaniem konstytucyjnego ministra, zastępują czy zmieniają ustawy".

- Mamy dziś ustawowe ciało - Radę Mediów Narodowych - jeśli pan premier i ministrowie chcą zmienić zasady prawne powoływania władz mediów publicznych, to proszę bardzo, ale najpierw trzeba zmienić ustawę - ocenił.

Nowa władza przejmuje TVP. Sienkiewicz odwołuje i powołuje

Resort kultury poinformował w środę, że dzień wcześniej minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Powołał też nowe rady nadzorcze spółek, które z kolei powołały ich nowe zarządy.

To następstwa przyjętej we wtorek przez Sejm uchwały ws. "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP". W środę do gmachu na Woronicza weszli już przedstawiciele nowych władz, a TVP Info przestało działać. Z kolei politycy PiS - na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim - rozpoczęli "okupację" budynku, krzycząc, że to "zamach na demokrację" i "niszczenie wolnych mediów".

