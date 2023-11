Anna Gembicka pracowała w trzech ministerstwach. Kim jest posłanka PiS?

Anna Gembicka rozpoczęła karierę polityczną u boku Mateusza Morawieckiego. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości na Sejm IX oraz X kadencji zajmowała się wieloma obszarami. Jednym z nich jest rolnictwo – działaczkę powołano na stanowisko sekretarza stanu (nazywanego zwyczajowo wiceministrem) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w październiku 2020 roku.

Ile lat ma Anna Gembicka, jakie jest jej wykształcenie i co wiadomo o jej poglądach? Kim jest jej mąż? Jak dotychczas wyglądała kariera zawodowa posłanki? Przybliżamy najciekawsze informacje z życia politycznego i prywatnego działaczki.

Anna Gembicka – życiorys, wiek, wykształcenie

Anna Gembicka urodziła się we Włocławku w 1991 roku. Posłanka PiS jest urzędniczką państwową i prawniczką. Studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim – w rozmowie z portalem ddwloclawek.pl wyjaśniła, że obroniła pracę magisterską we wrześniu 2019 roku. Jak informuje oficjalna strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykształcenie działaczki obejmuje również studia podyplomowe z zakresu rolnictwa i ekonomiki gospodarstw rolnych oraz kurs The Economics of Agro-Food Value Chain.

Zobacz także: Dominika Chorosińska była kiedyś serialową gwiazdą. Czym zasłynęła posłanka PiS?

Anna Gembicka – PiS, polityka, Mateusz Morawiecki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Anna Gembicka rozpoczęła swoją działalność polityczną u boku Mateusza Morawieckiego: najpierw pracowała jako jego doradca w gabinecie politycznym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie pełniła funkcję sekretarza premiera. W 2019 roku działała jako pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego. Od czerwca do października tego samego roku piastowała stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (zaczęła pracę przed uzyskaniem wykształcenia wyższego, w trakcie studiów). Od stycznia do października 2020 roku pracowała jako sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; potem została powołana do sprawowania tej samej funkcji, ale tym razem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku została posłanką. Uzyskała reelekcję cztery lata później podczas wyborów w 2023 roku – w okręgu wyborczym nr 5 kandydowała jako „czwórka” na liście, zdobywając mandat poselski dzięki 25993 głosom.

Zobacz także: Kim jest żona Szymona Hołowni? Urszula Brzezińska-Hołownia ma niezwykły zawód

Anna Gembicka – poglądy i postulaty, gospodarka, Andrzej Duda, aborcja

Anna Gembicka podkreśla swoje związki z województwem kujawsko-pomorskim oraz Włocławkiem. W działalności politycznej posługuje się hasłem „Jestem stąd, jestem dla Was”. Posłanka skupia się głównie na lokalnych inicjatywach i kontaktach ze społecznością wiejską: w mediach społecznościowych umieszcza wiele zdjęć ze spotkań z licznymi Kołami Gospodyń Wiejskich.

Wiceminister opowiadała się za utrzymaniem embargo na zboże przewożone z Ukrainy do Polski. - Ukrainie oczywiście chcemy pomagać i jesteśmy liderem tej pomocy, ale nie będziemy tego robić kosztem naszego rolnictwa – stwierdziła w rozmowie z TVP Bydgoszcz.

Podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku Gembicka aktywnie namawiała do głosowania na prezydenta Andrzeja Dudę. „Jedynym dobrym wyborem już w najbliższą niedzielę jest Andrzej Duda – Prezydent Polskich Spraw” – napisała przed wyborami na Instagramie.

Anna Gembicka rzadko zabiera głos w sprawach klasyfikowanych jako światopoglądowe. Znamy jednak jej stosunek do przepisów związanych z aborcją. W 2022 roku głosowała za odrzuceniem projektu liberalizującego przepisy aborcyjne, zakładającego prawo do przerywania ciąży do 12. tygodnia.

Zobacz także: Łukasz Litewka: kim jest? Najważniejsze informacje o nowym pośle Lewicy

Anna Gembicka – życie prywatne, mąż, Piotr Patkowski, „willa plus”

Anna Gembicka jest żoną Szymona Dziubickiego. Mąż wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi był bohaterem głośnej afery medialnej z 2021 roku. Portal Onet informował wówczas, że Dziubicki (który prywatnie jest nie tylko mężem Gembickiej, ale i przyjacielem byłego wiceministra finansów Piotra Patkowskiego) został dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

O małżeństwie mówiono również na początku 2023 roku w kontekście głośnej sprawy „willa plus”: dotacji dla organizacji w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które otrzymało wówczas wiele podmiotów związanych z PiS oraz Kościołem katolickim.

„Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes […] otrzymało 735 tysięcy złotych na zakup nieruchomości we Włocławku. […] Prezesem ProBiznesu jest Daniel Nowak. Jego żona Magdalena Nowak to dyrektorka biura poselskiego Anny Gembickiej. Ta posłanka PiS z Włocławka obecnie jest też wiceministrem rolnictwa. Z kolei jej mąż Szymon Dziubicki do niedawna pracował w kancelarii premiera, będąc zaufanym człowiekiem Mateusza Morawieckiego” – pisał w lutym 2023 roku portal TVN24.pl.

Źródło: RadioZET.pl/gov.pl/wybory.gov.pl/bydgoszcz.tvp.pl/onet.pl/tvn24.pl