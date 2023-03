Mnóstwo kontrowersji wywołała okładka najnowszego wydania tygodnika "NIE", na której przedstawiono zdjęcie Jana Pawła II z ukrzyżowaną lalką. Z informacji, jakie krążą w mediach społecznościowych wynika, że ze sprzedaży antyklerykalnej i satyrycznej gazety wycofała się najpierw Poczta Polska. Teraz podobną decyzję podjął prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Awantura o tygodnik "NIE". Obajtek grzmi, gazeta zniknie z półek

"Podjąłem decyzję o wycofaniu ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu nowego wydania Tygodnika NIE, którego okładka przekracza wszelkie granice. Mamy miejsce dla wszystkich tytułów prasowych, ale nie ma zgody na mowę nienawiści i niszczenie autorytetu Świętego Jana Pawła II" - napisał na Twitterze prezes rządowego koncernu.

Wcześniej na profilach społecznościowych "NIE" pojawiła się informacja, że Poczta Polska wycofuje ze swoich placówek ostatni numer tygodnika. Na Twitterze zamieszczono też skan pisma, prawdopodobnie z Poczty Polskiej, w którym pracownik prosi o "pilne zdjęcie z ekspozycji" pisma.

- Czy "NIE" jest wycofywane z placówek pocztowych? Nie mamy pewności, ale są mocne przesłanki, że tak właśnie jest. Zapytałam dzisiaj Garmond Press, czy to prawda, że numer pisma jest wycofywany i otrzymałam ustne potwierdzenie. Nie dostaliśmy jednak niczego na piśmie. Z obserwacji własnych i sygnałów docierających do nas przez media społecznościowe wynika jednak, że numer znika z poczty. Dlatego we wtorek wraz z prawnikami podejmiemy działania, zmierzające ku wyjaśnieniu sytuacji - powiedziała w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Marta Miecińska, prezes wydawnictwa Urma.

Okładka nowego wydania gazety nawiązuje do reportażu "Franciszkańska 3" i przedstawionych tam informacji o przypadkach tuszowania pedofilii wśród księży przez krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II. Dokument wywołał ogromne podziały w Polsce. Prawica i Kościół katolicki twierdzą, że materiał to oparty na "esbeckich teczkach atak" na świętego Polaka.

Sekretarz generalny PiS mówił we wtorek 14 marca w radiowej Jedynce wprost o "paszkwilu zrównanym z ziemią". Zapowiedział złożenie skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. - Przymierzamy się do tego, aby złożyć skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na działania TVN w tej sprawie, tego paszkwilu, bo trudno to nazwać materiałem reporterskim – oświadczył Sobolewski. - Na pewno ten paszkwil nie zostanie sam sobie pozostawiony, będzie na pewno też z naszej strony interwencja - oświadczył.

Proces Jerzego Urbana o obrazę Jana Pawła II

Antyklerykalny tygodnik "NIE" przez lata publikował na swoich łamach krytyczne artykuły o Janie Pawle II. W 2002 roku Jerzy Urban (ówczesny redaktor naczelny gazety) został oskarżony o obrazę Jana Pawła II jako głowy państwa watykańskiego w związku z publikacją w "NIE" artykułu "Obwoźne sado-maso". Artykuł ukazał się przed pielgrzymką papieża do Polski. Urban nazwał papieża "sędziwym bożkiem", "gasnącym starcem", "Breżniewem Watykanu" i "żywym trupem". Doniesienie do prokuratury złożyły Forum Młodych PiS oraz Rada Etyki Mediów.

25 stycznia 2005 sąd uznał Urbana za winnego zarzucanego czynu i skazał na grzywnę 20 tys. zł. - Jerzy Urban świadomie wywołał skandal, publikując artykuł o Janie Pawle II w czasie, gdy papież przyjechał do Polski – argumentował sąd.

