Kiedy z początkiem kwietnia rolę ministra rolnictwa obejmował Robert Telus zapewniał, że transport zboża z objętej wojną Ukrainy będzie ściśle kontrolowany, a samo zboże nie zajmie polskich silosów, a pojedzie dalej, na handel, wgłąb UE. Tak się jednak nie stało. We wtorek Rzeczpospolita poinformowała o śledztwie, które rozpoczęła Prokuratura Okręgowa w Zamościu, pokrzywdzone są tam trzy największe polskie młynarnie, które miały kupić pszenicę - deklaratywnie polską - a zamiast tego otrzymały ukraińskie zboże, które od Polski wjechało jako "techniczne".

Awantura w Sejmie. Kto zarobił na ukraińskim zbożu?

Sejmowa awanturę rozpoczęło wystąpienie Krzysztofa Paszyka (Koalicja Polska). - Olśniło ministra Telusa, stwierdził, że wprowadzenie kaucji (na ukraińskie zboże - red.) mogłoby pomóc w jego alokacji w różnych krajach. Eureka, olśnienie, panie ministrze. Przecież od 9 miesięcy w "zamrażarce sejmowej" jest projekt PSL – KO. Więc składam wniosek o przerwę, żeby uzupełnić przebieg dzisiejszych obrad o głosowanie nad nim - mówił z mównicy.

Robert Telus odpowiedział, że terminologia nie jest tu istotna, a problem zboża - poważny. - Czy to nazwiemy kaucją, czy opłatą solidarnościową. To inna sprawa. Potrzeba do tego Komisji Europejskiej, nie Polska to wprowadzi, a UE - mówił, apelując do opozycji. - Pomóżcie zatem, żebyśmy wspólnie wprowadzili możliwość wprowadzenia narzędzi, które spowodują, że zboże z Ukrainy będzie płynąc do UE, a nie tylko do naszego kraju - zaapelował. Wniosek o przerwę postulowany przez Paszyka został odrzucony większością głosów (209 do 219, przy 2 głosach wstrzymujących).

Kto wprowadził do Polski zboże techniczne?

Następna głos zabrała Dorota Niedziela (KO). - Polskie silosy są zapełnione. Żądamy informacji, co się stało ze zbożem technicznym, czy było kontrolowane, badane na granicy i najważniejsze: czy Polacy jedzą chleb ze zboża technicznego? Kto to badał i kto na tym zarobił? - pytała.

Krzysztof Bosak (Konfederacja) w odpowiedzi zwrócił uwagę, że właściwie nie wiadomo, co do Polski pod nazwą "zboże techniczne" wjechało i w jakich ilościach. W związku z tym zaapelował o zwołanie specjalnej komisji śledczej.

Robert Telus odparł, że wszystkie firmy są i będą kontrolowane, powołując się na swoją wczorajszą decyzję w tej sprawie, a na zdrowiu Polaków "nikt nie może zarabiać". - Krzyczcie, krzyczcie, przez to krzyczenie pomagacie Putinowi - grzmiał z sejmowej mównicy do politycznych oponentów.

Magdalena Sroka z Lewicy zawróciła z kolei uwagę, że w konsekwencji napływu zboża technicznego "Polacy jedzą zmielone robaki". Telus zasugerował, że jeżeli posłanka ma taką wiedzę, powinna zgłosić sprawę do prokuratury. Jeśli z kolei tego nie robi - jest współwinna. Ostatni głos zabrał Janusz Kowalski (Solidarna Polska, zwracając się do Kosiniaka-Kamysza. Grzmiał, że oficjalnie przekazuje mu "listę firm". - I proszę zacząć sprawdzanie od swojego koalicjanta (chodziło o Szymona Hołownię - red.). Jestem pewien, że po sprawdzeniu listy Wasza koalicja się zakończy - opiniował.

Zboże techniczne w Polsce. O co chodzi?

Sprowadzane do Polski z Ukrainy zboże wywołało rolniczy kryzys. Nie dość, że jego obecność zachwiała rynkiem, doniesienia RZ sugerują, że niezbadane trafiło do obiegu - stąd w kłótni posłów wątek "jedzenia zmielonych robaków". Zboże techniczne, które miało przeniknąć do Polski, jest bowiem produktem przeznaczonym do produkcji choćby biopaliw, klejów czy farb. Zwykle nie jest zbożem spożywczym, stąd obawy. Dostępne informacje sugerują, że niektóre zboża techniczne faktycznie mogą zawierać szkodliwe dla ludzkiego organizmu toksyny.

RadioZET.pl/Sejm/Twitter