Awantura w Sejmie, "musi, bo się udusi!". Czarnek szalał przy wyłączonym mikrofonie

Trwa posiedzenie Sejmu X kadencji. Posłowie i posłanki dyskutują na temat sejmowej komisji ds. wyborów kopertowych, jednak i tym razem nie obyło się bez kłótni pomiędzy politykami demokratycznej koalicji i Zjednoczonej Prawicy. Wszystko zaczęło się od przemówienia Przemysława Czarnka, który na wstępie przypomniał, że klub PiS popiera wniosek o powołanie wspomnianej komisji.

Obrady Sejmu. Czarnek o komisji ds. wyborów kopertowych

Później Czarnek przypomniał wydarzenia z 2020 roku. - Elżbieta Witek, wykonując obowiązek konstytucyjny, w lutym 2020 roku zarządziła wybory prezydenckie. W marcu pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa. 20 marca został wprowadzony stan epidemii - mówił były minister edukacji.

- Rząd odpowiedzialny za państwo polskie i Polaków stanął przed obowiązkiem przygotowania wyborów w arcytrudnych warunkach [...] Niestety do tych wyborów nie doszło. Dlaczego? Świadczą o tym wypowiedzi przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Pan Trzaskowski, który zamarzył, żeby zostać prezydentem RP, sam mówił w kampanii wyborczej, że to prezydenci wielkich miast PO zablokowali wybory kopertowe - kontynuował Czarnek.

Były minister edukacji odniósł się też do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. - Wtedy kandydatka na prezydenta RP dołująca w sondażach. Gdyby ona wystartowała, to by was skompromitowała, a wasze notowania nigdy by się nie podniosły. Zrobiliście wszystko, żeby, jak to powiedziała pani marszałek Kidawa-Błońska, wywalić wybory kopertowe. No i wywaliliście - mówił.

Tomczyk do Czarnka: Za rozdawanie willi grozi odpowiedzialność karna

Po Czarnku na mównicę wszedł Cezary Tomczyk, który od razu odniósł się do słów byłego ministra edukacji. - Przed chwilą głos zabrał pan Przemysław Czarnek. Człowiek, który swoim ludziom rozdawał wille za pięć złotych - mówił. W tle dało się słyszeć krzyki Czarnka "nie kłam", chwilę później pojawił się on za plecami Cezarego Tomczyka.

Poseł PO kontynuował swoją wypowiedź. - Taki człowiek, to jest idealny przykład, bo panem zajmie się w przyszłości prokuratura. Dla pana Czarnka mam też wiadomość. Zarówno za rozdawanie willi znajomym, jak i za przeprowadzenie nielegalnych wyborów grozi odpowiedzialność karna - powiedział.

Czarnek wrócił na mównicę. Krzyczał, mimo wyłączonego mikrofonu

Gdy po kilku minutach Cezary Tomczyk zszedł z mównicy, wrócił na nią Przemysław Czarnek, który - jak twierdził - chciał sprostować jego słowa. - Nie widzę podstaw do sprostowania. Proszę zapoznać się z artykułem 184 - powiedziała prowadząca obrady wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.

Mimo tego i pomimo wyłączonego mikrofonu Przemysław Czarnek zdecydował się zabrać głos. Przez chwilę dało się słyszeć jak krzyczy z mównicy, zwracając się do Cezarego Tomczyka. Kilkanaście sekund później wyłączony został głos całej transmisji, a były minister opuścił ostatecznie mównicę.

"Czarnek musi, bo się udusi"

Głos zabrał też Michał Szczerba, który w mocnych słowach odniósł się do Przemysława Czarnka. - To jest właśnie twarz PiS-u. Ostentacyjna bezczelność. Czarnek musi, bo się udusi. Bez żadnego trybu, naruszając powagę Sejmu - mówił polityk.

- Minister nauki i edukacji, zapamiętany z jednej czynności - 40 mln przepalił na fundacje swoich politycznych pobratymców. Złodziejstwo będzie rozliczone - dodał, zwracając się do Przemysława Czarnka.

Źródło: Radio ZET