Od Unii Pracy do Koalicji Obywatelskiej. Kim jest Barbara Nowacka?

Barbara Nowacka pojawiła się na sejmowych korytarzach po wyborach parlamentarnych w 2019 roku, ale jej działalność polityczna rozpoczęła się znacznie wcześniej. Lata temu polityczka była związana z Twoim Ruchem (przekształconym z pierwotnego Ruchu Palikota) oraz pełniła rolę liderki Zjednoczonej Lewicy. Posłanka Koalicji Obywatelskiej jest doświadczoną parlamentarzystką. Przybliżamy poglądy, postulaty Barbary Nowackiej oraz ciekawe informacje dotyczące życia posłanki KO.

Barbara Nowacka – życiorys, wiek, wykształcenie

Barbara Nowacka urodziła się 10 maja 1975 roku w Warszawie. Studiowała w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz na Uniwersytecie Warszawskim; na tych uczelniach uzyskała kolejno tytuły inżyniera informatyki oraz magistra zarządzania. Ukończyła również studia biznesowe MBA.

W swojej pozapolitycznej karierze zawodowej pracowała na stanowisku kanclerza wspomnianej wcześniej Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, której rektorem od 1994 roku jest ojciec posłanki.

Barbara Nowacka – działalność polityczna, Koalicja Obywatelska

Barbara Nowacka zaczęła swoje zaangażowanie polityczne od działalności w młodzieżówce Unii Pracy. W 2005 roku uczestniczyła w zakładaniu stowarzyszenia Młodzi Socjaliści; zasiadała też w radzie krajowej lewicowej partii Unii Lewicy III RP (obecnie funkcjonującej pod nazwą Wolność i Równość).

W 2014 roku rozpoczęła starania związane z uzyskaniem mandatu poselskiego, startując bez powodzenia w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list koalicji Europa Plus. Niedługo potem dołączyła do partii Twój Ruch (znanej wcześniej jako Ruch Palikota) i w latach 2015-2017 pełniła funkcję współprzewodniczącej. W wyborach parlamentarnych 2015 była liderką koalicji Zjednoczona Lewica (która nie przekroczyła wówczas progu 8% i nie wprowadziła swoich przedstawicieli do Sejmu). W 2016 roku Barbara Nowacka stanęła na czele stowarzyszenia Inicjatywa Polska, przekształconego później w partię. Sprawuje tę rolę do dziś.

W 2019 roku została posłanką, startując w wyborach z list Koalicji Obywatelskiej (w której skład wchodzi m.in. właśnie Inicjatywa Polska). 4 lata później uzyskała reelekcję, ustanawiając w wyborach parlamentarnych 2023 czwarty najlepszy wynik w kraju – w okręgu wyborczym nr 26 zdobyła 139 524 głosy.

Barbara Nowacka – poglądy i postulaty

Barbara Nowacka zajmuje się przede wszystkim prawami kobiet. Deklaruje się jako feministka. Wśród jej poglądów związanych z tym obszarem tematycznym należy wyróżnić:

poparcie refundacji in vitro

postulat liberalizacji prawa aborcyjnego z możliwością przerwania ciąży do 12. tygodnia;

z możliwością przerwania ciąży do 12. tygodnia; chęć aktywizacji społecznej i politycznej kobiet (akcja „Kobiety na wybory”).

Wśród innych postulatów posłanki Koalicji Obywatelskiej znalazły się również:

poparcie wprowadzenia związków partnerskich

kwestie praw zwierząt

poparcie tzw. rozsądnej polityki migracyjnej (- Powinniśmy z rozwagą decydować, kogo przyjmujemy, przygotować kategorie zawodów, których najbardziej potrzebujemy i tych ludzi zapraszać. Chodzi o to, aby kusić dobrymi warunkami pracy, ale też pamiętać, że Polska musi zadbać o to, żeby być krajem przyjaznym, czyli szczucie i hejt na osoby przyjeżdżające powinno w ogóle nie mieć miejsca – powiedziała Wirtualnej Polsce Nowacka).

Barbara Nowacka – partner, dzieci, matka Izabela Jaruga-Nowacka

Barbara Nowacka jest córką matematyka Jerzego Nowackiego oraz znanej działaczki politycznej, posłanki, minister polityki społecznej Izabeli Jarugi-Nowackiej, która zmarła w 2010 roku w wyniku katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Posłanka Koalicji Obywatelskiej jest obecnie wiceprezeską Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, działającej na rzecz upowszechniania i przestrzegania praw człowieka, w szczególności praw kobiet i równego statusu płci.

Barbara Nowacka spotykała się kiedyś z innym politykiem – Adrianem Zandbergiem. Obecnie od wielu lat jest w związku ze swoim partnerem, Maciejem. Para doczekała się wspólnie dwojga dzieci – córki Zosi i syna Kuby.

Źródło: Radio ZET/sejm.wybory.gov/wp.pl/money.pl/Barbara Nowacka (Instagram)