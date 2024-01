Co z Kamińskim i Wąsikiem? Zaskakujące słowa minister od Dudy. "Będziemy ich odwiedzać"

Były szef CBA i MSWiA Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia 2023 r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek pytany o ew. ponowne ułaskawienia w rozmowie z TVN24 ocenił, że "już było i jest ono skuteczne, co dwukrotnie potwierdził Trybunał Konstytucyjny".

Kamiński i Wąsik trafią do więzienia? "Być może będziemy ich odwiedzać"

Sprawa ta była głównym tematem najnowszego odcinka "7. Dnia Tygodnia w Radiu ZET". Goście Andrzeja Stankiewicza spierali się, czy Kamiński i Wąsik są niewinni i czy powinni trafić do więzienia. Zdaniem senatora PSL Jana Filipa Libickiego "jest prawomocny wyrok, wydał go sąd, wiedząc, że w 2015 roku pan prezydent dokonał tego, co kancelaria prezydenta nazywa ułaskawieniem".

Z kolei reprezentująca Kancelarię Prezydenta Małgorzata Paprocka odniosła się do opinii, że Duda mógłby ułaskawić polityków PiS po raz drugi. - Pan prezydent się nie ugnie. Postanowienie o ułaskawieniu z 2015 jest w mocy - przekonywała Paprocka.

Oglądaj

Dodała, że gdy 9 lat temu prezydent podejmował tę decyzję, to aprobowało ją "wielu wybitnych prawników". W opinii Paprockiej sąd okręgowy nie miał prawa ponownie zająć się sprawą byłych szefów CBA i MSWiA i "nie miał prawa takiego orzeczenia wydać".

- Co więc prezydent zrobi, kiedy rząd zapakuje Kamińskiego i Wąsika za kratki? - zapytał prowadzący program Andrzej Stankiewicz. - Nie wiem, być może będziemy panów ministrów odwiedzać - odparła pani minister z KP. - To nie prezydent jest ponad prawem, tylko orzeczenie sądu - stwierdziła.

Źródło: Radio ZET