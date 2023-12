Kim jest Dariusz Klimczak? Najważniejsze informacje o wiceprezesie PSL

Dariusz Klimczak zaczął angażować się w politykę w 2002 roku – to właśnie wtedy dołączył do Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz do Forum Młodych Ludowców (młodzieżowej organizacji tej partii). Przez lata działał w strukturach PSL, pracując w samorządzie. Posłem został w 2019 roku. Oto najważniejsze informacje o polityku.

Dariusz Klimczak – życiorys, wiek, wykształcenie, zawód, samorząd

Dariusz Klimczak urodził się 17 czerwca 1989 roku w Rawie Mazowieckiej. Jest absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim; ukończył też studia doktoranckie z politologii na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim życiu zawodowym szybko związał się z pracą samorządową: w latach 2009-2018 działacz PSL był członkiem zarządu województwa łódzkiego. Był również radnym i wicemarszałkiem sejmiku tego województwa.

Równolegle polityk angażował się w pracę na rzecz partii: przez długi czas pełnił obowiązki sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, by następnie zacząć nowy etap w roli jednego z wiceszefów.

Dariusz Klimczak – działalność polityczna, Sejm, PSL, Trzecia Droga

Dariusz Klimczak kandydował wcześniej do Sejmu czy Parlamentu Europejskiego, ale pierwszy mandat poselski zdobył dopiero w 2019 roku jako „jedynka” na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu piotrkowskim (okręg wyborczy nr 10). W wyborach parlamentarnych 2023 uzyskał reelekcję, wchodząc do Sejmu X kadencji jako reprezentant koalicji PSL-u i Polski 2050 – Trzeciej Drogi. Zebrał 21 826 głosów.

W 2023 roku zasiadł w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, prowadzonej przez posłankę Lewicy Katarzynę Kotulę.

Dariusz Klimczak – poglądy i postulaty

Dariusz Klimczak podkreślał, że celem koalicji PSL i Polski 2050 jest zagospodarowanie elektoratu centrum. W rozmowie z PAP stwierdził, że partia wie, jak rozwiązywać trudne sprawy, „zarówno dla tych, którzy mają światopogląd bardziej liberalny, bardziej lewicowy, bo także są oni w naszej partii, jak i tych, którzy są po prawej stronie, bardziej konserwatywni”. Sam polityk opowiada się m.in. za:

decentralizacją ochrony zdrowia

dziedziczeniem emerytury

dofinansowaniem uczelni, by te mogły oferować studentom akademik dostępny za złotówkę;

refundacją in vitro

„odpolitycznieniem polskiego munduru” – rezygnacją z usług służb mundurowych podczas wydarzeń politycznych.

Dariusz Klimczak – życie prywatne, żona, dzieci

Poseł PSL mało mówi o swoim życiu prywatnym: w mediach społecznościowych umieszcza przede wszystkim treści związane ze swoją polityczną działalnością. Od czasu do czasu dzieli się jednak również ujęciami z życia rodzinnego — stąd wiadomo, że ma żonę o imieniu Marta. Para wychowuje dwóch synów.

