Darmowe prawo jazdy dla uczniów to kolejna obietnica PiS, która wybrzmiała w kampanii przed wyborami parlamentarnymi 15 października 2023 roku. Wspomniała o tym pomyślę w niedzielę marszałek Sejmu Elżbieta Witek. - To będzie zrealizowane, że młodzi ludzie w szkołach średnich, którzy ukończą 18 lat, będą mieć darmowy kurs prawa jazdy - zapowiedziała. Sprawdziliśmy w programie PiS, co rządząca partia dokładnie proponuje oraz od kiedy uczniowie będą mogli odbyć bezpłatny kurs na prawo jazdy, jeśli obietnica zostanie zrealizowana.