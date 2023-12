Donald Tusk kandydatem na prezydenta? Petru: nie wykluczam. Jeszcze nas zaskoczy

W poniedziałek 11 grudnia w Polsce nastąpi zmiana władzy. Swoje exposé najpierw wygłosi premier Mateusz Morawiecki, ale nie ma on szans na uzyskanie sejmowej większości i tym samym w głosowaniu zakończy on swoją misję i okres 8 lat rządów PiS. Wydarzenia z Sejmu relacjonujemy i transmitujemy na żywo na RadioZET.pl.

Ryszard Petru, który był gościem Radia ZET,został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy Donald Tusk rozważa kandydowanie w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Poseł Polski 2050 przyznał, że to możliwy scenariusz, ale on sam nie ma w tym obszarze wiedzy.

Donald Tusk kandydatem na prezydenta? Petru: nie wykluczam

- Ja bym takiego wariantu nie wykluczał. Mamy kilku już bardzo dobrych kandydatów. Mam nadzieję, że marszałek Hołownia też będzie startował w wyborach prezydenckich. Nie mogę wykluczać, ale podkreślam, że z Donaldem Tuskiem nie rozmawiałem, w związku z tym spekulujemy sobie tutaj w Radiu ZET o poranku. Ale nie wykluczam takiego wariantu, że taką decyzję Donald Tusk podejmie - przyznał Petru.

Czy możliwy jest powrót Tuska na ważną funkcję w strukturach Unii Europejskiej? - To rozumiem byłaby kwestia tego roku, w związku z tym nie wiem, czy takie rozmowy są prowadzone. Ale na pewno Donald Tusk nas w perspektywie najbliższych czterech lat jeszcze politycznie zaskoczy - stwierdził Ryszard Petru.

- Nie rozmawiałem z Donaldem Tuskiem i to są wyłącznie moje spekulacje. Nasze wspólne spekulacje - dodał gość Radia ZET.

Źródło: Radio ZET