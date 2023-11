- Dajcie mi 400 dni. Zrobię porządek żelazną miotłą – mówił Donald Tusk podczas kampanii wyborczej, co zapadło w pamięci jego współpracowników. Tym bardziej, że dodawał jeszcze ważne zdanie. - Potem niech stery w rządzie przejmą ludzie o delikatniejszych zamiarach – przemawiał na początku maja ubiegłego roku. Okazuje się, że czas, na jaki wskazywał Tusk wcale nie jest jakąś figurą retoryczną, ale może być politycznym planem. A co jak co, ale swoje plany polityczne Tusk umie urzeczywistniać, jak mało kto.

Jak ustaliło RadioZET.pl, w negocjacjach i rozmowach z ewentualnymi ministrami przewija się ciągle, że Tusk swoje plany układa jedynie na najbliższy rok. Czy może to dziwić? W ciągu kolejnych 12 miesięcy zdarzyć się może wszystko, ale pewne jest kilka rzeczy. Wypadające za pół roku wybory samorządowe wymuszą pewne przetasowania w ramach PO. Część prezydentów i burmistrzów będzie musiało odejść. Będą więc szukać sobie nowych miejsc. Naturalne będą posady w ministerstwach, ale niewykluczone, że instytucji kontrolowanych przez PO będzie na tyle dużo, że nie będzie kłopotów z ich zagospodarowaniem. Problemem natomiast będzie to, kto wejdzie na miejsce posłów, którzy jednak postanowią porzucić parlament na rzecz nadziei na sukces w samorządzie.

Za 20 miesięcy, po drugiej kadencji, odejdzie prezydent Andrzej Duda. W obejmującej rządy koalicji mamy przynajmniej trzech potencjalnych kandydatów na zajęcie tego stanowiska. Są nimi Władysław Kosiniak-Kamysz, szykowany obecnie na wicepremiera i szefa MON oraz Szymon Hołownia z pozycji marszałka Sejmu i naturalny zdawałoby się kandydat Rafał Trzaskowski, obecny prezydent stolicy. Już tylko te trzy kandydatury stworzą zupełnie nowy układ, a na pewno będą zarzewiem konfliktów. Dodatkowo, coraz wyraźniejsze będą próby mocniejszej polaryzacji między PO a tym, co zostanie po oddającym władzę Jarosławie Kaczyńskim na prawicy.

Nowy rząd Donalda Tuska, nowe priorytety

Tusk, jako wytrawny strateg zdaje się skupiać na tym, co musi zrobić w trakcie kolejnych 12 miesięcy. Priorytety jego rządu są jasne. Załatwić pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy z Komisji Europejskiej, odwrócić niekonstytucyjne zmiany w sądownictwie i Trybunale Konstytucyjnym, a także odpolitycznić TVP, co w praktyce oznacza jej przejęcie przez kandydatów przyszłej koalicji.

Mija już 30 dni z 400, o których Tusk mówił w ubiegłym roku. Za rok o tej samej porze trzeba będzie już wskazać ostatecznych kandydatów w wyborach prezydenckich, żeby mogli rozpocząć kampanię.

Jak mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków podcastu „Podejrzani Politycy”, niektórzy działacze Platformy Obywatelskiej przypuszczają, że Tusk blefuje sugerując, że jest zainteresowany posadą szefa Komisji Europejskiej. Trudno sobie wyobrazić, że mógłby być zainteresowany walką o jakąkolwiek inną funkcję niż prezydenta RP.

Nasi rozmówcy zwracają uwagę, że wybory prezydenckie odbędą się po wyborach samorządowych. W nich murowanym faworytem do drugiej kadencji w fotelu prezydenta Warszawy jest obecnie sprawujący tę funkcję Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy wygrał w cuglach wybory z Patrykiem Jakim, o włos przegrał prezydenturę Polski z Andrzejem Dudą, a dopóki Tusk nie wrócił do polskiej polityki był murowanym kandydatem na szefa PO. Dziś utrzymuje popularność, ale musi wciąż trwać w niepewności. W czasie wyborów prezydenckich Trzaskowski, jeśli wygra drugą kadencję będzie miał za sobą raptem rok funkcjonowania i musiałby zostawić Warszawę. Może to być argument dla Tuska.

Donald Tusk na prezydenta? Rafał Trzaskowski w niepewności

- Skoro Trzaskowski wywalczy fotel prezydenta miasta jest naturalne, że część wyborców może oczekiwać, by dokończył kadencję – twierdzi jeden z bliskich zwolenników Tuska, który systematycznie narzeka dziennikarzom w rozmowach na offie, że Trzaskowski za mało angażuje się w sprawy miasta. Co gorsza, Trzaskowski nie będzie miał siły, ani środków jeśli Tusk uprze się, że chce startować. To do byłego szefa Rady Europejskiej i przyszłego premiera będzie w partii należeć ostatnie słowo. Wszystko wskazuje też na to, że jego najbliżsi sojusznicy w partii, nieco młodsi od najbliższych współpracowników Tuska, nie będą szczególnie zadowoleni z podziału politycznych łupów. Otoczenie się starymi, wiernymi i sprawdzonymi politykami to z jednej strony ryzyko, bo będą oni wdzięcznym obiektem ataków propagandy propisowskiej. Z drugiej strony, jeśli „młodzi” dostaną obietnicę lub choćby perspektywę zwolnionego miejsca szefa partii, mogą zmienić obóz z protuskowego na protrzaskowski. Czy tak się stanie pokażą najbliższe tygodnie, ale już dziś widać, że do czasu ogłoszenia składu nowego rządu, czyli najprawdopodobniej za miesiąc, Tusk nie chce składać żadnych deklaracji, a nawet nie daje się zaczepiać dziennikarzom w sejmie.

Pytań o to, jak widzi swoją przyszłość za wspomniane 400 dni, na pewno jednak nie uniknie. Zawsze może odpowiedzieć, że nie wie co się zdarzy. Wszak jest mistrzem budowania napięcia i wyczekiwania na sposobny moment, by zdradzić swoje plany. Kiedyś długo czekali na niego ci, którzy wierzyli, że stanie do wyborów prezydenckich. Wtedy był jednak zajęty funkcją szefa Rady Europejskiej i przy ostrzale hejtem z TVP szanse miał marne. Potem czekano, aż na białym koniu wróci na polską scenę. Gdy w końcu, w najmniej oczekiwanym momencie przejął stery tonącej z wolna Platformy Obywatelskiej od Borysa Budki, nie tylko przywrócił partii pozycję lidera opozycji, ale i, razem z koalicjantami, wygrał wybory parlamentarne. Nie ma zatem żadnych wątpliwość, że to on będzie teraz rozdawał karty.

Za rok, kiedy nie będzie już armat TVP zohydzających go Polakom niemal codziennie, jego notowania mogą wystrzelić, a sięgnięcie po prezydenturę może być na wyciągnięcie ręki. Czy oprze się pokusie?

Radosław Gruca, kontakt z autorem: radoslaw.gruca@eurozet.pl

Źródło: Radio ZET