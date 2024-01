Fala oburzenia w PiS. "Zbrodnia sądowa", "tak rodzą się dyktatury"

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia nie uwzględnił 8 stycznia wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Nie uwzględnił też wniosków o umorzenie postępowania wykonawczego oraz wniosku o wstrzymanie wobec skazanych wykonalności kar dwóch lat więzienia.

Z informacji wiceprezesa sądu, Piotra Maksymowicza, wynika, że "wobec treści postanowienia i zarządzeń o wykonaniu wyroku przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Kamińskiego i Wąsika do jednostek penitencjarnych".

Kamiński i Wąsik idą do więzienia. Oburzenie polityków PiS

Decyzję sądu ostro komentują politycy PiS. Były premier Mateusz Morawiecki, który do tej pory raczej dystansował się od sprawy skazania Kamińskiego i Wąsika (ministra i wiceministra w jego byłych rządach – red.), napisał w serwisie X krótko: "Bezprawie w czystej formie! Tak właśnie rodzą się dyktatury".

Była wicepremier, a obecnie europosłanka Beata Szydło, oceniła, że jest to decyzja „strachliwych, silnych ludzi”. "Nie chcą, żeby posłowie Kamiński i Wąsik wzięli udział w obradach Sejmu 10 stycznia, więc chcą ich 9 stycznia zamknąć w celach" – przekazała Szydło.

Poseł Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, grzmi, że jest to „zbrodnia sądowa”. - Będziemy mieli więźniów politycznych. Żyjemy w tym momencie, po tej informacji, w czasach gorszych niż komuna – ocenił na antenie TV Republika.

Czarnek rozwijał szerzej wątek skazania polityków PiS. Mówił, że "zbrodni sądowej" dokonał najpierw Sąd Najwyższy, który "nie respektuje prerogatyw prezydenta RP". - Następnie Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał zbrodni sądowej, skazując powtórnie w procesie zakończonym prawomocnie panów Kamińskiego i Wąsika, z pominięciem zasady res iudicata - powagi rzeczy osądzonej, naruszając w sposób fundamentalny porządek prawny w Polsce. A teraz Sąd Wykonawczy dokonuje zbrodni sądowej, nakazując aresztowanie posłów na Sejm RP, z immunitetem i z mandatem poselskim, którego udzieliło tym posłom dziesiątki tysięcy wyborców na Zamojszczyźnie, Chełmszczyźnie, a także na Mazowszu - stwierdził.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał w serwisie X, że „decyzja warszawskiego sądu ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest skandaliczna i oburzająca”. W jego ocenie "narusza zasadę trójpodziału władzy i potwierdza polityczne podporządkowanie rządowi Tuska sądu, który wydał taki nakaz". Przyrównał sprawę skazania Kamińskiego i Wąsika do historii aresztowanego Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra w rządzie PO-PSL.

"To ponury znak obecnych czasów: ludzie walczący z korupcją mają wylądować w więzieniu, a Ci o korupcję podejrzewani trafiają «z celi do Brukseli»" - dodał. "Na to nie będzie naszej zgody! Dlatego tak ważne jest to, abyśmy 11 stycznia br. licznie zgromadzili się pod Sejmem, by zaprotestować przeciwko bezprawiu i agresji Tuska, Hołowni i ich politycznej ekipy" - podkreślił Bochenek.

Źródło: Radio ZET/Twitter/PAP