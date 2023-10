"Fenomen", "takiej kampanii nie było od lat". Nowy spot robi furorę w sieci

Wybory parlamentarne 2023 zaplanowano na 15 października. W związku ze zbliżającym się głosowaniem narasta też temperatura kampanii wyborczej. Działalność okołokampanijną prowadzą nie tylko politycy, ale też organizacje opowiadające się za konkretnymi rozwiązaniami. Jedna z nich, "Wschód", opublikowała w poniedziałek spot, który pojawił się we wszystkich mediach społecznościowych, zbierając łącznie ponad milion wyświetleń.

Mocny spot przed wyborami. Porusza problem praw kobiet

Spot zatytułowany jest "Cicho już byłyśmy", a samo nagranie przedstawia kobiety, które podczas codziennych czynności słuchają wypowiedzi polityków takich jak Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda czy Janusz Korwin-Mikke.

W nagraniu przypomniano takie skandaliczne słowa jak: "Kobieta jest czymś pośrednim między mężczyzną a dzieckiem" - autorstwa Janusza Korwina-Mikkego, czy słynny cytat Jarosława Kaczyńskiego o "dawaniu w szyję".

Kobiety w poruszającym spocie organizacji "Wschód". "Cicho już byłyśmy"

Cały spot utrzymany jest w smutnym klimacie, a występujące na nim kobiety zdają się być znużone i zszokowane, wręcz nieobecne po tym, jak docierają do nich wypowiedzi polskich polityków na temat kobiet.

Film kończy się wymownym gestem przykładania palca do ust, który symbolizuje uciszanie. Tym razem nie jest to jednak palec wskazujący, a środkowy. Pojawiają się też słowa: "Cicho już byłyśmy. Mamy 52 proc. głosów".

"Nie będziemy dalej patrzeć jak starsi panowie decydują za nas. Głos kobiet i dziewczyn musi wreszcie być usłyszany, bo to my stanowimy 52 proc. społeczeństwa. Idziemy na wybory, bo cicho już byłyśmy. A ty?" - czytamy we wpisie "Wschodu".

Internauci są zachwyceni spotem. "Arcydzieło"

Pod nagraniem pojawiły się tysiące komentarzy internautów, którzy w lwiej części są zachwyceni spotem. "Arcydzieło", "Dostałem dreszczy. Fenomenalne", "Da się zrobić dobrą reklamę polityczną!", "Tak inteligentnej kampanii w stylu tego spotu brakuje opozycji od co najmniej 4 lat".

Oczywiście pojawiają się też osoby, które krytykują spot. Większość konstruktywnej krytyki skupia się wokół wulgarnego gestu wykonywanego przez kobiety na nagraniu, zwłaszcza że pojawiają się w nim również dzieci.