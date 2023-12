Kim jest Grzegorz Braun? Poseł Konfederacji od lat budzi kontrowersje

Grzegorz Braun był w IX kadencji Sejmu niechlubnym rekordzistą - aż 16-krotnie Komisja Etyki Sejmowej karała go naganą lub upominała. Poseł Konfederacji, który wywołał skandal gasząc chanukiję w Sejmie, odpowiedział już m.in. za bezprawną interwencję w ministerstwie zdrowia, Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, urzędzie miasta w Goleniowie czy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Braun otrzymał też nagany lub upomnienia za wypowiedzi na temat ówczesnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego („Będziesz pan siedział”), czy potępienie pomocy humanitarnej, niesionej uchodźcom przybywającym do Polski z Ukrainy po wybuchu wojny („To nadmierne uprzywilejowanie”). Polityk uczynił z kwiecistych, ale także kontrowersyjnych i często obraźliwych wypowiedzi oraz agresywnych zachowań swój znak rozpoznawczy.

Grzegorz Braun: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Grzegorz Braun ma 56 lat. Z wykształcenia jest polonistą. W 1990 ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim i tam pracował do 2007 roku, prowadząc, jak sam pisze, "rzetelne zajęcia z dziennikarstwa". W 1993 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Pisał dla kwartalnika „Fronda”, pracował dla Radia Wrocław, a także jako reżyser filmowy tworzył filmy dokumentalne, których obecnie ma w dorobku ponad 20.

Poseł pochodzi z rodziny szlacheckiej. Jego ojcem jest Kazimierz Braun, reżyser filmowy, a wujem Juliusz Braun, były prezes TVP i szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Siostrą polityka jest za to aktorka i autorka książek Monika Braun.

Grzegorz Braun: kariera polityczna, partia, Konfederacja

Grzegorz Braun jest członkiem Konfederacji, w której razem z 4 innymi posłami reprezentuje założone przez siebie ugrupowanie – Konfederację Korony Polskiej. Partię powołano do życia przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi, w czerwcu 2019 roku, na bazie nieformalnej organizacji Pobudka, za której powstaniem także stał Braun.

- Korona będzie lojalnym i solidnym koalicjantem w ramach Konfederacji KORWIN-Braun-Godek-Narodowcy. Ma skupiać najbardziej konserwatywnych wyborców Konfederacji, proliferów, monarchistów i wszystkich tych, dla których okcydentalne wzorce są wciąż ważne – mówił polityk podczas konwencji założycielskiej.

Wcześniej Braun z działaczami, którzy należeli do Pobudki weszli w koalicję Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Polityk zdobył wówczas ponad 30 tys. głosów, ale jego ugrupowanie nie przekroczyło progu wyborczego. Inicjatywa „Pobudka” powstała po wyborach prezydenckich w 2015 roku, w których Braun także wystartował, zajmując w I. turze ósme miejsce i zdobywając 124 tys. głosów. Słynne już hasło ugrupowania, które założył polityk, brzmiało: „Kościół – Szkoła – Strzelnica – Mennica”.

Braun startował też w wyborach parlamentarnych w 2007 roku jako kandydat Unii Polityki Realnej do Senatu. Partia nie wprowadziła wówczas do żadnej z izb swojego polityka. Braun w późniejszych latach próbował też swoich sił w wyborach na prezydenta Gdańska po śmierci Pawła Adamowicza, a także Rzeszowa, jednak za każdym razem bezskutecznie. Działalność polityczną Braun rozpoczął w 1987. Współorganizował akcje Pomarańczowej Alternatywy, antykomunistycznego ruchu z Wrocławia. W związku ze swoją działalnością opozycyjną był rozpracowywany przez SB. W 1988 i 1989 był uczestnikiem i jednym z organizatorów strajków studenckich na Uniwersytecie Wrocławskim.

Grzegorz Braun: reżyser, filmy

Przed tym jak wszedł w politykę, Braun był głównie znany z filmów, które wyreżyserował. Jest on m.in. autorem wywiadu-wideo ze Stanisławem Lemem, twórcą dokumentu „Plusy dodatnie, plusy ujemne”, w którym przedstawia historię współpracy Lecha Wałęsy z SB, „Nie jestem królikiem doświadczalnym”, reportażu o Wandzie Półtawskiej i jej pobycie w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, czy „Towarzysz generał idzie na wojnę”, opowiadającym o kulisach wprowadzenia stanu wojennego przez gen. Jaruzelskiego.

Braun wydał też kilkanaście książek, w których podobnie jak w filmach, artykułował swoje poglądy nt. kościoła, polityki krajowej i międzynarodowej, historii, czy - jak ostatnio – pandemii.

Grzegorz Braun: kontrowersje, gaśnica w Sejmie

Braun jest znany z kwiecistego języka, często skrajnych poglądów, a także licznych afer i skandali, które wywołały jego wypowiedzi lub zachowania. 12 grudnia w budynku Sejmu polityk użył gaśnicy do ugaszenia chanukiji zapalonej dla uczczenia Chanuki, żydowskiego święta świateł. Poseł Konfederacji został wykluczony z obrad przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię, a przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych, łącznie z Konfederacją, potępili jego działanie.

Polityk Konfederacji wielokrotnie wygłaszał też poglądy graniczące z teoriami spiskowych: twierdzi m.in., że w Polsce, a dokładniej pod przyszłym Centralnym Portem Komunikacyjnym, przygotowywana jest tajna infrastruktura przeznaczona pod przenosiny władz izraelskich oraz masowe przesiedlenia Żydów z Izraela do Polski. Oprócz tego, Braun był jedynym politykiem Konfederacji, który stanął w obronie Wojciecha Olszańskiego i Aleksandra Osadowskiego, którzy publicznie spalili kopię Statutu kaliskiego, XIII-wiecznego dokumentu potwierdzającego założenie częściowo autonomicznej żydowskiej wspólnoty w Polsce.

Krytyka ze strony Brauna w równym stopni dotyka Żydów, Izrael, jak i Ukrainę. Po inwazji Rosji w lutym 2022 roku Braun stwierdził, że Polska nie powinna przyjmować Ukraińców na swoje terytorium. Jego partia - Korona - organizowała w całym kraju marsze i pikiety pod hasłem „Stop ukrainizacji Polski”, które cieszyły się jednak bardzo małym powodzeniem. Akcja i tak została jednak wykorzystana przez rosyjską propagandę w celu kreowania obrazu Polski, sprzeciwiającej się proukraińskiej postawie Warszawy. W Sejmie Braun wstrzymał się od głosu, gdy 29 września 2022 roku polscy parlamentarzyści głosowali nad potępieniem pseudoreferendów na Ukrainie, w których Rosjanie pytali o zdanie nt. przynależności Krymu.

Grzegorz Braun: poglądy

Grzegorz Braun w publicznych wypowiedziach przedstawia się jako obrońcę nauki kościoła katolickiego w sprawach moralnych. Jednoznacznie opowiada się przeciwko aborcji; razem z fundacją Kai Godek był współautorem odrzuconego przez sejm projektu ustawy „Aborcja to zabójstwo”, w którym zapisano m.in. kary za informowanie o możliwości przerwania ciąży w kraju lub za granicą. Polityk Konfederacji wraz z Kają Godek dokonali też bezprawnego wejścia na teren ministerstwa zdrowia, w którym jak twierdzili, pracownicy resortu przygotowywali przepisy na rzecz liberalizacji obecnie obowiązującego prawa.

Braun jest też przeciwnikiem in vitro, które nazywa „niegodziwą procedurą” i opowiada się za karą śmierci dla „morderców, zdrajców stanu, szpiegów i dezerterów”. Przed startem w wyborach prezydenckich w Gdańsku polityk stwierdził, że jest zwolennikiem penalizacji „aktywności homoseksualnej jako takiej”. Braun dodał też, że środowisku LGBT "chodzi o to, żeby wyciągnąć rękę po nasze dzieci". - W związku z tym (...) postuluję karalność sodomii - podsumował.

Braun krytykuje też Unię Europejską, nazywając ją „eurokołchozem”, którego ojcem są „komuniści lub esesmani”. Jako znak swojego sprzeciwu wobec UE i środowisk LGBT, w styczniu 2023 roku Braun wszedł do krakowskiego sądu, zabrał stojącą w holu choinkę, na której były symbole LGBT i UE, po czym wyrzucił ją na śmietnik. "Poseł zachowuje się jak wandal, ostentacyjnie niszcząc cudzą własność w miejscu publicznym" – komentowali później sędziowie, cytowani przez Oko Press.

Polityk uważa się za monarchistę, państwowca i przeciwnika biurokratyzmu. Pomimo wielokrotnych wulgarnych czy obraźliwych wypowiedzi na temat osób, z którymi się nie zgadza, w teorii Braun potępia też rasizm i szowinizm.

Braun przez lata krytykował rząd Mateusza Morawieckiego za rozbudowanie programu 500+ i wprowadzenie 14. emerytury. – Jeśli chodzi o 500+ to nie należy zabierać Polakom ich pieniędzy, sięgając głęboko do ich kieszeni poprzez ucisk podatkowy i wyzysk fiskalny (...) Należy zostawiać więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków – stwierdził i dodał: Chcemy Polaków zamożnych, a nie żyjących z jałmużny. Chcemy Polaków, którzy nie czekają na to, co im tam rząd na waciki odpali. Chcemy Polaków, których władza nie rabuje w podatkach i nie niszczy pod rozmaitymi pretekstami polskiej przedsiębiorczości.

Grzegorz Braun: rodzina (żona, dzieci)

Grzegorz Braun w 2014 roku wziął ślub z Aleksandrą Gruziel, producentką, która pracowała m.in.przy jego filmach. Para ma dwie córki.

Grzegorz Braun w 2014 roku wziął ślub z Aleksandrą Gruziel, producentką, która pracowała m.in.przy jego filmach. Para ma dwie córki.