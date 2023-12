Hołownia: Umowy podpisane przez tymczasowy rząd PiS mogą być unieważnione

Wszystkie decyzje podjęte przez rząd PiS, a zwłaszcza te, które zapadły po 15 października - do przeglądu - mówią Radiu ZET liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. O takim audycie mówił także wcześniej szef PO Donald Tusk.

- Umowy podpisane przez tymczasowy rząd PiS mogą być unieważnione - powiedział marszałek Hołownia. - PiS od 15 października powinien ograniczyć się do administrowania państwem, a nie wydawać publiczne pieniądze. Najważniejsze jednak jest to, by nowy rząd Donalda Tuska od razu wziął się do efektywnej pracy - zapowiedział.

Nowy rząd wraz z kompletnym składem wiceministrów i wojewodów ma być gotowy już w poniedziałek 11 grudnia. Zaprzysiężenie gabinetu Donalda Tuska ma się odbyć w środę 13 grudnia w godzinach porannych.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził z kolei, że ostatnie tygodnie pokazały, że w wielu resortach podejmowano decyzje mimo świadomości, że PiS po 11 grudnia straci władzę. - Na przykład w MON przejrzane zostaną umowy z przemysłem Korei Południowej, a tam gdzie będzie to możliwe także zamówienia na sprzęt uzbrojenie składane będą w polskim przemyśle zbrojeniowym - dodał przyszły szef MON.

Zgodnie z harmonogramem na stronie Sejmu, po głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego ma zostać zarządzona półtoragodzinna przerwa, podczas której będzie czas na zgłaszanie kandydatur na Prezesa Rady Ministrów tzw. w drugim konstytucyjnym kroku. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Kandydatem KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy jest szef PO Donald Tusk. 10 listopada przewodniczący tych partii podpisali umowę koalicyjną; łącznie formacje te mają 248 posłów.

W poniedziałek o godzinie 16.30 posłowie przejdą do wyboru premiera w tzw. drugim kroku konstytucyjnym - wynika z harmonogramu Sejmu. Wówczas odbędzie się debata, a o godz. 20 - głosowanie nad wyborem premiera.

Źródło: Radio ZET