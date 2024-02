Hołownia zapowiada ukaranie posłów. "Strażnicy byli nawet podduszani"

Szymon Hołownia zwołał we wtorek konferencję prasową, podczas której poruszył kilka zapalnych tematów. Wśród nich znalazła się kwestia Moniki Pawłowskiej, z którą marszałek Sejmu zdążył już się spotkać.

- Doręczyła mi pismo o zgodzie na objęcie mandatu. Wydałem postanowienie o jej wstąpieniu na wolne miejsce w Sejmie. Droga formalna została więc dopełniona. Czy będzie ślubowała na tym posiedzeniu Sejmu? Jeśli tak, to na pewno nie jutro - oznajmił.

Szymon Hołownia zapowiada kary wobec 7 posłów

Marszałek Sejmu nawiązał również do awantury, do której doszło przed Sejmem, gdy chcieli do niego wejść Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Szymon Hołownia przekazał, że rozmawiał z komendantem Straży Marszałkowskiej Michałem Sadoniem.

- Straż Marszałkowska wskazała 7 posłów PiS, którzy szarpali i popychali strażników, a w niektórych przypadkach nawet podduszali. Takie zachowania nigdy nie powinny mieć miejsca - ocenił marszałek.

Stwierdził, że ta grupa parlamentarzystów "znacząco naruszyła zasady obowiązujące w Sejmie". - Będę apelował do Prezydium Sejmu o maksymalną karę dla nich dla nich, czyli trzymiesięczne pozbawienie uposażeń poselskich - poinformował.

Szymon Hołownia wymienił następnie nazwiska parlamentarzystów. Awanturującymi się politykami PiS okazali się: Edward Siarka, Antoni Macierewicz, Jacek Bogucki, Małgorzata Gosiewska, Jerzy Polaczek, Katarzyna Sójka i Jan Dziedziczak.

Hołownia do Czarzastego: "Włodku, nie masz racji"

Podczas konferencji prasowej Hołownia ponadto zarzucił swojemu koalicjantowi Włodzimierzowi Czarzastemu mijanie się z prawdą! Marszałek powiedział, że żadna z propozycji ustaw dotyczących aborcji, które złożyła Lewica, nie jest w żaden sposób blokowany przez niego w Sejmie.

- Włodku, mylisz się. Włodku, nie masz racji - powiedział, dodając, że nieporozumienia w koalicji w tej kwestii są absurdalne, ponieważ prezydent Andrzej Duda i tak nie podpisze takich ustaw, więc to, czy trafią one do niego od razu, czy po jakimś czasie, jest bez znaczenia.

Zaapelował również o to, aby członkowie koalicji 15 października nie kłócili się przed wyborami samorządowymi. - Obraża mnie sugerowanie, że blokuję cokolwiek w tej sprawie - podsumował.

