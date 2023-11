Jacek Cichocki – kim jest szef Kancelarii Sejmu? Te fakty warto znać

Jacek Cichocki to doświadczony polityk, który ma na swoim koncie wiele ważnych stanowisk. Cichocki był w przeszłości sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrem spraw wewnętrznych, członkiem Rady Ministrów i szefem KPRM, przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów i przewodniczącym Zespołu ds. Programowania Prac Rządu w rządzie Donalda Tuska i w rządzie Ewy Kopacz. Poseł zostanie nowym szefem Kancelarii Sejmu w Sejmie X kadencji.

Jacek Cichocki zastąpi Agnieszkę Kaczmarską

– Jacek Cichocki zostanie nowym szefem Kancelarii Sejmu, teraz trwają procedury – powiedziała w rozmowie z Polsatnews.pl Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka Polski 2050. Cichocki zastąpi na tym stanowisku Agnieszkę Kaczmarską, która podała się do dymisji.

Szymon Hołownia podkreśla, że Jacek Cichocki to jego wieloletni współpracownik, do którego ma zaufanie. Opisał go nawet mianem “kryształowego człowieka”, zaraz obok Władysława Kosiniaka-Kamysza. Lider Polski 2050 podkreśla: "chcę powiedzieć, że do polskiego parlamentu wróciły standardy demokratyczne, których nie było".

Jacek Cichocki: kim jest? Kariera polityczna

Jacek Cichocki to polski socjolog i politolog. W 2008 roku został jednocześnie sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Sekretarzem Kolegium ds. Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów.



Jest wieloletnim współpracownikiem Donalda Tuska. Zajmował stanowiska przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów i przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu, w latach 2011-2013 był ministrem spraw wewnętrznych, a w latach 2013–2015 ministerem-członkiem Rady Ministrów i szefem KPRM w rządach Donalda Tuska, a później Ewy Kopacz. Pełnienie funkcji rządowych zakończył dokładnie 16 listopada 2015. Po odejściu z polityki został koordynatorem projektu e-government DELab na Uniwersytecie Warszawskim. W ostatnich latach do polityki wrócił za sprawą Szymona Hołowni: w 2020 roku zasiadł w kolegium ekspertów związanego z nim Instytutu Strategie 2050.

Jacek Cichocki: wiek, wykształcenie

Jacek Cichocki urodził się 17 grudnia 1971 roku w Warszawie. Jest absolwentem XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Warszawie. W 1996 ukończył studia socjologiczne na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Już w trakcie studiów Jacek Cichocki był pracownikiem OSW (Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia), gdzie analizował sytuację polityczną, społeczną i ekonomiczną na obszarze byłego Związku Radzieckiego. W 2001 roku Jacek Cichocki został wicedyrektorem OSW, od 2004 do 2007 roku kierował ośrodkiem. W latach 1995–1997 pracował również w Fundacji Batorego. W 2006 roku Lech Kaczyński odznaczył Jacka Cichockiego Złotym Krzyżem Zasługi.

Jacek Cichocki: życie prywatne, żona

Jacek Cichocki jest żonaty i ma czwórkę dzieci. O szczegółach z życia prywatnego Jacka Cichockiego wiemy niewiele, ponieważ chroni swoją prywatność. Wiadomo jedynie, że żona Cichockiego zajmuje się m.in. ilustrowaniem książek religijnych dla dzieci. Jacek Cichocki, zapytany kiedyś w mediach, dlaczego został szefem MSW, odpowiedział:

“Ja naprawdę uważam, że mogę zrobić coś dobrego dla państwa polskiego i Polaków w sposób jak najbardziej fachowy. Zapewniam, że nie mam parcia na władzę"