Kaczyński nagle uderzył w Dudę. Mocne słowa prezesa PiS w siedzibie TVP

Jarosław Kaczyński dołączył do posłów PiS, którzy przeprowadzają kontrolę poselską w TVP po zmianie władz mediów publicznych zarządzonej przez ministra kultury. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości, mężczyzna towarzyszący przedstawicielom nowego zarządu pobił posłankę PiS Borowiak.

- Za tymi drzwiami jest człowiek, który powinien być już zatrzymany, bo uderzył kobietę, uderzył posłankę - mówił Kaczyński. - Jesteśmy w proteście przeciw temu, co tu się dzieje. Wykonujemy obowiązki z art. 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła, czyli dokonujemy akcji kontroli. Jesteśmy zupełnie legalnie i w ramach obowiązków poselskich i senatorskich - tłumaczył prezes PiS.

Kaczyński oczekuje reakcji Dudy ws. zmiany władz w TVP

Szef Prawa i Sprawiedliwości skrytykował również ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. - To człowiek ze służb i to tych takich komunistyczno-nowych, bo tam było wielu ludzi z dawnej Służby Bezpieczeństwa. [...] Zresztą premier Tusk mówił o tym, że to jest człowiek od bardzo twardych działań. Te twarde działania mamy w tej chwili w trakcie. Ale to są działania o charakterze kryminalnym - uważa Kaczyński.

Atmosfera w siedzibie TVP jest napięta. Na miejscu są policyjni negocjatorzy, a budynek odgrodzony przez funkcjonariuszy policji. Kaczyński stwierdził, że “mamy do czynienia z mikrozamachem stanu” i złamaniem porządku prawnego. - Konstytucja przestaje obowiązywać - przekonywał Kaczyński.

- Nowa władza, mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, będzie musiała z tym stanem sobie jakoś poradzić, być może podjąć jakieś daleko idące decyzje [...] Mam nadzieję na to, że któregoś dnia sąd to oceni i orzeknie, co do niego należy. To będzie nie sąd "Iustitii" (stowarzyszenie sędziów, które protestowało przeciw zmiano w sądownictwie za rządów PiS - przyp. red), tylko polski sąd - mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS domaga się również interwencji prezydenta Andrzeja Dudy. - My wierzymy, że pewnego dnia, a może pewnej godziny prezydent, który w tej chwili nie wykazuje się aktywnością, zmieni zdanie. Mógłby tu interweniować bardzo zdecydowanie i cała sprawa by się skończyła. Wierzymy, że jednak podejmie takie interwencje i że obecny moment jest tylko przejściowy - stwierdził prezes PiS.

Kaczyński wyraził też pogląd, że Unia Europejska nie zainteresuje się sprawą. - Unia Europejska, która tak bardzo się interesowała praworządnością za naszych rządów, nie zareaguje. To jest instytucja głęboko przeżarta korupcją, która wymaga bardzo głębokiej zmiany, ale w drugą stronę niż ta, która jest teraz proponowana - podsumował prezes PiS.

Źródło: Radio ZET