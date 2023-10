Kaczyński ujawnił plan w sprawie TVP i propagandystów. "Będą mieli zatrudnienie"

Wybory parlamentarne 2023 mogą okazać się końcem 8-letnich rządów obozu Zjednoczonej Prawicy. Dotychczasowa opozycja demokratyczna (KO, Lewica i Trzecia Droga) mają większość w nowym Sejmie. Donald Tusk i inni ważni politycy tego środowiska podkreślają, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będą gwałtowne zmiany w mediach należących do Skarbu Państwa.

Do tych zapowiedzi odniósł się prezes PiS podczas spotkania Klubów "Gazety Polskiej" w Spale (woj. łódzkie). - Stoi przed nami ogromne wyzwanie, żeby stworzyć jednak media dużo większe niż obecna Strefa Wolnego Słowa - powiedział Jarosław Kaczyński. Miał na myśli grupę medialną (m.in. tygodnik "Gazeta Polska", dziennik "Gazeta Polska Codziennie" i Telewizja Republika) pod skrzydłami Tomasza Sakiewicza, który pozostaje "wiernym żołnierzem" propagandy PiS.

Kaczyński zapowiada TVP-bis. "Ludzie będą mieli zatrudnienie"

W ocenie prezesa PiS dopiero po zbudowaniu "silniejszego medium" przekaz jego ugrupowania "będzie funkcjonować". Kaczyński zapowiedział również co z ludźmi odpowiedzialnymi za dotychczasową propagandę rządową - zauważył serwis Press.pl

- Ludzie, którzy podjęli trud, ale jednocześnie i ryzyko funkcjonowania w polskich mediach, będą mieli i zatrudnienie, i możliwość przekazywania prawdy o tym, co dzieje się w Polsce - wyjaśnił.

Prezes PiS mówił również o serialu "Reset" TVP autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza, który miał być osią powiązania Donalda Tuska z Kremlem podczas kampanii wyborczej. Ostatecznie kolejne odcinki serialu zdjęto z ramówki TVP, która zapłaciła za jego produkcję.

- W dalszym ciągu będzie można kręcić takie filmy jak "Reset", bo warto by na przykład taki zachodni "Reset" zrobić, byłoby bardzo dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia - komentował prezes PiS.

Jarosław Kaczyński w Spale w pokrętny sposób tłumaczył swoim sympatykom, że PiS powinien kierować swój przekaz do oportunistów. - Są ludzie, którym można w ciągu dnia, jakiejś bardzo mroźnej zimy, wmówić, że jest gorące lato. Można jednocześnie w środku gorącego lata wmówić, że jest straszna zima i trzeba się ubrać we wszystko, co najcieplejsze. Jest taki typ ludzi, do nich też musimy próbować dotrzeć, ja wiem, że to jest trudno, ale musimy to uczynić - dodał.

Szef obozu rządzącego zaatakował również niezależne media. - Jak można połączyć świadomość tego, że idzie się w demonstracji antyrządowej, że ogląda się codziennie telewizję TVN, która szaleje, jeśli chodzi o ataki na władzę, z tym że żyje się w świecie dyktatury? To się zupełnie ze sobą nie zgadza. Oczywiście w ich definicji można to określać, że dyktatura jest wtedy, jak nie my rządzimy - mówił w Spale, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".