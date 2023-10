Karina Bosak. Kim jest nowa posłanka Konfederacji? [wiek, wykształcenie, poglądy, Ordo Iuris]

Karina Bosak startowała w wyborach parlamentarnych 2023 z drugiego miejsca na liście Konfederacji w tzw. warszawskim "obwarzanku", czyli okręgu wyborczym numer 20. Kandydatka do Sejmu nie prowadziła kampanii wyborczej z uwagi na zaawansowaną ciążę, jednak jej wynik przerósł oczekiwania. Zdobyła ponad dwa razy więcej głosów (21 217) od "jedynki", Janusza Korwin-Mikkego (9 939) i uzyskała mandat.

Karina Bosak w Sejmie jako posłanka Konfederacji

Zwycięstwo Kariny Bosak oraz Jacka Wilka (10 862 głosy) zamknęło drogę do sejmu dla Janusza Korwin-Mikkego. "Reprezentowanie Was, to dla mnie ogromne wyróżnienie i zobowiązanie, któremu będę starała się jak najlepiej sprostać poprzez działanie i pracę dla dobra Polski" - napisała na platformie X (dawniej Twitter) Karina Bosak.

Kim jest żona Krzysztofa Bosaka? [wiek, dzieci, wykształcenie]

Urodzona w Szczecinie 35-letnia Karina Bosak, mama dwójki dzieci, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu we Florydzie F.G. Levin College of Law i Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu European Advocacy Academy w Brukseli.

Z zawodu jest prawnikiem, a swoją karierę zawodową rozpoczęła od stanowiska stażystki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Nowa posłanka Konfederacji miała również krótką przygodę w Parlamencie Europejskim na stanowisku stażystki.

Na początku 2013 roku rozpoczęła pracę w Sądzie Okręgowym w Warszawie jako koordynator prawny, a po roku przeniosła się na stanowisko asystenta sędziego. Związana jest również z instytutem Ordo Iuris, gdzie jest analitykiem prawnym. Została także dyrektorką projektu Centrum Wolności Religijnej.

Karina Bosak w ciąży

Prywatnie Karina Bosak jest żoną czołowego polityka Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Para w 2020 roku wzięła ślub i doczekała się pierwszego dziecka - Maksymiliana. Dwa lata później urodził się drugi synek - Daniel. Małżeństwo spodziewa się kolejnego potomka, ciąża jest zaawansowana. Trzecie dziecko w rodzinie Bosaków może pojawić się jeszcze przed końcem 2023 roku.

"Dzieci i rodzina nie muszą być barierą w karierze zawodowej kobiety. Na wszystko trzeba też znaleźć właściwy dla siebie czas. Dla mnie są wielkim skarbem, który zawsze będzie najważniejszy!" - skomentowała we wpisie na Instagramie.

Karina Bosak: poglądy

Karina Bosak jest przeciwniczką aborcji. Jej zdaniem prawo do legalnego przerywania ciąży jest "próbą manipulowania kobietami i wmawiania im, że jest im odbierana wolność".

- Radykalne środowiska lewicowe i feministyczne, postulując rozpowszechnianie prawa do aborcji pod kłamliwymi, zafałszowanymi hasłami o opresji kobiet, bardzo manipulują społeczeństwem, szczególnie kobietami - mówiła w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Karina Bosak w Ordo Iuris

