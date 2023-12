Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to polska socjolog i politolog, znawczyni problematyki wschodnioeuropejskiej. Była pierwszą kobietą na stanowisku polskiego ambasadora w Rosji. 12 grudnia 2023 podczas swojego exposé w Sejmie, Donald Tusk ogłosił nominację Pełczyńskiej-Nałęcz na ministra funduszy i polityki regionalnej. Do decyzji tej odniósł się Szymon Hołownia, pisząc na platformie X (dawniej Twitter): “Polska 2050 wysyła do rządu trzy silne kobiety ( Paulina Hening-Kloska, Agnieszka Buczyńska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz). Zadbają o sprawiedliwą zieloną zmianę, inwestycję unijnych funduszy w naszą przyszłość i włączenie zwykłych Polaków w prace rządu na bieżąco, nie raz na cztery lata.”

Zobacz także: Pełna lista ministrów w nowym rządzie Donalda Tuska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma duże doświadczenie w polityce, choć nigdy nie była i nie jest posłanką. Obecnie, od 2020 roku, prowadzi współpracujący z Polską 2050 Instytut Strategie 2050. Kim jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz? Co warto o niej wiedzieć?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz urodziła się w 1970 roku w Warszawie. W 1999 w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk obroniła pracę doktorską pt. Aktywność polityczna Polaków 1989–1995. Podyplomowo studiowała również na Central European University w Budapeszcie i Pradze. Przez kilka lat pracowała w IFiS PAN, a następnie przez 13 lat z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie, w którym pełniła m.in. funkcję kierownika działu rosyjskiego oraz zastępcy dyrektora.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: dyplomacja. Pierwsza ambasadorka w Rosji

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz latach 2012-2014 pełniła funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie spraw zagranicznych, kiedy szefem resortu był Radosław Sikorski. Odpowiadała za sprawy Polonii, współpracę rozwojową i problematykę wschodnią. W latach 2014-2016 była ambasadorką RP w Federacji Rosyjskiej.

– Pani minister była najdłużej urzędującym za mojej kadencji wiceministrem zajmującym się sprawami wschodnimi. Odpowiadała za niełatwe i chyba coraz trudniejsze relacje ze Wschodem, za polską pomoc rozwojową, gdzie zreformowaliśmy sposób przyznawania grantów, i pomoc polonijną, przejęliśmy olbrzymią odpowiedzialność od Senatu – mówił Sikorski w 2014 roku.

Po zakończeniu służby dyplomatycznej kierowała programem Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie think tankiem Fundacji – forumIdei.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: minister funduszy i polityki regionalnej

Donald Tusk podczas swojego exposé, wygłoszonego w Sejmie 12 grudnia 2023 roku, ogłosił nominację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na ministra funduszy i polityki regionalnej. 13 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbyło się zaprzysiężenie tego rządu, a Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oficjalnie objęła funkcję szefowej resortu.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: życie prywatne, rodzina (mąż, dzieci, ojciec)

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma trójkę dzieci. O szczegółach z jej życia prywatnego wiadomo niewiele. Nie wiadomo, czy pozostaje w związku małżeńskim. Jest córką wybitnego polskiego matematyka, Aleksandra Pełczyńskiego, twórcy tzw. metody rozkładu Pełczyńskiego. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz biegle mówi po angielsku i rosyjsku. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie kryje swoich poglądów dotyczących m.in. sytuacji kobiet w Polsce.

– Kobiety chcą się czuć bezpiecznie w ciąży, aborcja nie powinna być narzędziem do rozgrywek politycznych. Lekarze stają się zakładnikami tego, co dzieje się na scenie politycznej – podkreślała w mediach. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wspiera również osoby niepełnosprawne.