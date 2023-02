Krótki komentarz Kaczyńskiego po przemówieniu Bidena. "Wciąż marzy o Trumpie"

Prezydent USA we wtorek wygłosił publiczne przemówienie do Polaków. W ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie podziękował za pomoc dla ukraińskich uchodźców i silne wspieranie władz w Kijowie w walce z rosyjską inwazją.

Na wydarzenie zaproszono najważniejsze osoby w państwie. Na widowni zasiadł również prezes PiS. Jarosław Kaczyński poruszał się o kulach i zasiadł w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Piotra Glińskiego. Bart Staszewski, aktywista LGBT+, opublikował w sieci wideo, na którym Kaczyński miał skomentować przemówienie Bidena.

Joe Biden w Warszawie. Nagranie z Kaczyńskim w sieci

- Nic nie powiedział - takie słowa Kaczyński skierował do byłego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Były polityk kojarzony jest z liberalną i opozycyjną stroną opinii publicznej. Onet napisał: "Sam Bielecki w rozmowie z Onetem tłumaczy, że nie rozmawiał z Kaczyńskim, a prezes PiS jedynie »przechodził, przywitał się i ... rzeczywiście skomentował jednym słowem — »mało powiedział«, czy coś w tym stylu«".

Nagranie spowodowało burzę w sieci. Poseł PiS Radosław Fogiel bronił prezesa PiS. "Oho, widzę desperackie poszukiwanie czegoś, co przysłoni blamaż »spotkań« opozycji. I który to już raz wg tego samego schematu - pompowanie pseudoaferki w sytuacji, gdy na nagraniu doskonale widać, że PJK (premier Jarosław Kaczyński - red.) mówi coś żartem" - napisał na Twitterze.

Politycy opozycji nie mieli litości dla Kaczyńskiego. "Prezes Kaczyński ciągle nie może przeżyć, że to Joe Biden wygrał wybory" - napisał na Twitterze Jan Grabiec z PO. Jego partyjny kolega Marcin Kierwiński dodał: "Kaczyński, wychodząc z przemówienia J. Bidena, bezczelnie je podsumował. Co nagrali inni widzowie. Pewnie wciąż marzy o Trumpie w Białym Domu. Ten człowiek to jest po prostu porażka. Na każdym polu. Dosłownie na każdym".

RadioZET.pl/Onet.pl