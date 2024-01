Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zareagowała na skandaliczną wypowiedź Jana Pietrzaka. Przypomnijmy, że podczas programu wyemitowanego na antenie Telewizji Republika Pietrzak sugerował, że migrantów, którzy będą przybywać do Polski, można by lokować w barakach pozostałych w obozach zagłady.

Skandaliczny żart Pietrzaka w Telewizji Republika

- Mam okrutny żart z tymi migrantami, ale oni (Niemcy - red.) liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam przez Niemców - mówił podczas dyskusji o relokacji imigrantów w ramach mechanizmów Unii Europejskiej. Pietrzak dodał, że "nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata". - Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają. Czyli nielegalni są Niemcy - uznał.

Na skandaliczny "żart" zareagował już Andrzej Duda, który wyraził oburzenie całą sprawą. Działania rozpoczęła też prokuratura, która wszczęła śledztwo ws. publicznego znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej i etnicznej.

KRRiT zapowiada postępowanie. "Standardowa procedura"

Możliwe, że konsekwencje w związku z wypowiedzią Pietrzaka nie ominą też samej stacji. W środę przewodniczący KRRiT Maciej Świrski przekazał na Twitterze, że rozpocznie się postępowanie w sprawie słów Jana Pietrzaka. "Wydałem polecenie rozpoczęcia postępowania sprawdzającego w kwestii audycji Telewizji Republika, w której występował pan Jan Pietrzak" - napisał.

"Procedura polega na wystąpieniu przez biuro KRRiT do nadawcy o nagranie audycji i ustosunkowanie się do zarzutów skarżących. Następnie nagranie jest analizowane. Na podstawie tego postępowania przewodniczący KRRiT (jako organ) podejmie decyzję o dalszych działaniach. To jest standardowa procedura" - dodał Maciej Świrski.

Źródło: Radio ZET/Twitter