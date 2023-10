Donald Tusk otrzymał misję tworzenia rządu poprzez aklamację. - Prezydent, wsłuchując się w głos obywateli, powinien powierzyć misję tworzenia rządu tej formule, która ma większość w Sejmie - podkreślił w czwartek po posiedzeniu zarządu PO szef klubu KO Borys Budka.

- Na tę chwilę dysponujemy 248 mandatami jako te trzy ugrupowania. Prezydent, wsłuchując się w głos obywateli, powinien powierzyć misję tworzenia rządu tej formule, która ma większość w Sejmie - powiedział Budka.

Misja stworzenia nowego rządu to rekomendacja ze strony PO. Rozmowy o nowym szefie rządu dopiero przed opozycją. Zgodnie z decyzją zarządu PO Donald Tusk otrzymał oficjalne upoważnienie do prowadzenia rozmów o utworzeniu koalicji z Trzecią Drogą i Lewicą. - To po tym oficjalnie zaczną się rozmowy o przejęciu rządów - powiedział wcześniej w rozmowie z WP polityk PO.

Posiedzenie zarządu PO. Zapadły pierwsze decyzje

Jak podaje portal, na początku przyszłego tygodnia ma zostać wydane wspólne oświadczenie liderów przyszłej koalicji rządzącej. - Do tego czasu przewodniczący zobowiązał wszystkich do dyscypliny i niewchodzenia w spekulacje medialne - mówią politycy PO.

WP ustaliła także, że Donald Tusk podczas posiedzenia zarządu ogłosił, że w przyszłym tygodniu rusza do Brukseli, żeby rozmawiać o odblokowaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Szef klubu KO Borys Budka, przekazując PAP informacje dotyczące posiedzenia Zarządu Krajowego PO, powiedział, że zostanie na nim omówiony wynik wyborczy i strategia na najbliższe miesiące. Zaznaczył też, że nie będzie rozmowy o personaliach.

Wiceszef PO prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział z kolei dziennikarzom przed rozpoczęciem spotkania, że jego uczestnicy nastawieni są przede wszystkim na rozmowy o tym, co chcą zrobić, a nie na rozmowy o stanowiskach. Bo - jak dodał - "mamy swoich sto konkretów".

Dopytywany, czy z tymi koalicjantami, czyli Lewicą i PSL uda się te konkrety zrealizować, Trzaskowski powiedział: "Będzie dobrze, przecież wszyscy wiemy od miesięcy, że będziemy razem rządzić".

Na uwagę, że PSL ma inne zdanie np. w sprawie aborcji, prezydent Warszawy odparł, że stanowisko KO i Lewicy jest w tej kwestii znane. - A to, że prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i lider Polski 2050 Szymon Hołownia mówili o tym, że będą decydowali poszczególni posłowie, też wiemy. Dlatego za każdym razem mówiłem, żeby głosować na Koalicję Obywatelską. Mam nadzieję, że będzie większość do tego, żeby uchwalić nowe prawo dotyczące kwestii aborcji, bo szliśmy z tym na naszych sztandarach - powiedział wiceszef PO.