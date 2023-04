Do spotkania dziennikarzy śledczych Radia ZET i RadioZET.pl Mariusza Gierszewskiego i Radosława Grucy z marszałek Elżbietą Witek doszło w Sejmie 6 kwietnia. Dziennikarze zostali na nie zaproszeni po wysłaniu pytań do marszałek Sejmu. Osoba zapraszająca na spotkanie od razu zaznaczyła, że rozmowa będzie się odbywać w trybie "off the record".

W trakcie rozmowy pani marszałek kilka razy powtarzała, że to co mówi, nie jest do publikacji i że przedstawia informacje dotyczące bardzo prywatnej sfery, aby dziennikarze mieli ogląd sytuacji. Po zakończeniu spotkania, autorzy tekstu pozostawili pytania na stoliku, przy którym odbywała się rozmowa, na które nie doczekali się oficjalnej odpowiedzi. Po publikacji Radia ZET Elżbieta Witek ujawniła fakt spotkania oraz zarzuciła dziennikarzom, że otrzymali w trakcie rozmowy z nią odpowiedzi na wszystkie pytania.

Nowe fakty ws. Elżbiety Witek i śmierci pacjentki

Dziennikarze Radia ZET czują się zwolnieni z umowy, dotyczącej formuły spotkania i dlatego ujawniają niektóre fakty z rozmowy z marszałek Sejmu. W trakcie spotkania Elżbieta Witek nie raz wymieniła nazwisko osoby składającej zawiadomienie do prokuratury, dotyczące śmierci pacjentki, która przez 8 dni nie mogła trafić na OIOM legnickiego szpitala. Marszałek stwierdziła, że to osoba, która składa donosy. Elżbieta Witek znała też niepublikowane wcześniej informacje na temat wcześniejszych wydarzeń z udziałem tej osoby, które miały miejsce w szpitalu.



Nie znamy formalnego trybu, w jakim marszałek mogła wejść w posiadanie informacji o personaliach osoby, która złożyła zawiadomienie do prokuratury. W dniu, kiedy doszło do rozmowy z dziennikarzami Radia ZET, sprawa w prokuraturze miała status "postępowania sprawdzającego", w którym śledczy wykonują głównie jedną czynność - przesłuchują w charakterze świadka osobę zawiadamiającą.



W myśl Prawa o prokuraturze z 2016 roku Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub inni upoważnieni przez nich prokuratorzy, mogą przedstawić organom władzy publicznej informacje dotyczące konkretnych spraw, ale w tym przypadku nie wchodzi to w grę. Rozpoznająca doniesienie Prokuratura Okręgowa w Legnicy, odpowiadając na wcześniejsze pytania Radia ZET przyznała, że o prowadzonym postępowaniu nie informowała Prokuratury Krajowej w Warszawie.



Do czasu publikacji tego materiału Radio ZET nie otrzymało od marszałek Witek i Prokuratury Okręgowej w Legnicy odpowiedzi na pytania, dotyczące tego, kto i w jakim trybie przekazał marszałek dane osobowe osoby składającej zawiadomienie do prokuratury.

RadioZET.pl/oprac. AK