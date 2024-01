Legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży. Polska podzielona niemal na pół

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla Radia ZET Polacy zostali zapytanie o to, czy aborcja do 12. tygodnia ciąży powinna być dozwolona w każdym przypadku i bez podawania przyczyny. Jak się okazuje, 51 proc. ankietowanych uważa, że byłoby to dobre rozwiązanie.

Aborcja dozwolona do 12. tygodnia ciąży? Polacy są podzieleni

Na pytanie zadane przez IBRiS odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 26,2 proc. badanych. Kolejne 24,8 proc.zaznaczyło odpowiedź "raczej tak".

Odmiennego zdania w temacie aborcji było 43,4 proc. badanych. Większość, bo 28 proc. z nich odpowiadało na pytanie o dozwoloną do 12. tygodnia ciąży aborcję "zdecydowanie nie". 15,4 proc. twierdziło z kolei, że "raczej nie" jest to dobre rozwiązanie. 5,6 proc. badanych nie miało wypracowanego zdania.

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 26-27.01.2024 r. metodą CATI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1070 osób.

Źródło: Radio ZET