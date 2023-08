Magdalena Biejat nie będzie kandydować do Sejmu. Posłanka Lewicy ujawniła plany

Magdalena Biejat, współprzewodnicząca Partii Razem, od 2019 roku zasiada w Sejmie za ramienia koalicji Lewicy. Od kilkunastu dni w sieci krążyły jednak doniesienia medialne, że posłanka nie będzie ubiegać się o reelekcję.

Magdalena Biejat do Senatu. Posłanka Lewicy potwierdziła doniesienia

Wiadomo już na pewno, że w zaplanowanych na jesień wyborach parlamentarnych Biejat zawalczy o mandat w Senacie w jednym z czterech warszawskich okręgów. Potwierdziła to sama zainteresowana we wtorkowej rozmowie z Radomirem Witem w programie "Jeden na Jeden" w TVN24. Wyjaśniła również, co stoi za tą decyzją.

- Jednego dowiodłam w tej kadencji, że nie boję się wyzwań. Kiedy zorientowaliśmy się, że z Warszawy nie będzie żadnej kobiety, która kandydowałaby do Senatu, stwierdziliśmy, że jest to oburzające. Nie może być tak, że Warszawa, miasto bardzo progresywne, wspierające kobiety, miasto kobiet właściwie, nie wystawia żadnej kandydatki do Senatu - tłumaczyła.

Podkreśliła jednocześnie, że izba wyższa "jest takim miejscem, które powinno się odświeżyć" i że Senat "zawiódł jednak wielu naszych wyborców". - Nie funkcjonował zbyt prężnie, nie potrafił do końca wykorzystać tej roli, którą miał, dzięki przewadze partii prodemokratycznych w tej izbie - dodała.

Mamy też bardzo duży problem i z tym że jest tam zbyt mało kobiet, i z tym że jest tam bardzo wysoka średnia wieku. A ta zmiana pokoleniowa jest potrzebna Magdalena Biejat

- Brakuje lepszej komunikacji z wyborcami, lepszego otwarcia na stronę społeczną. Senat ludziom jawi się jako dość kostyczna instytucja, w której niewiele się dzieje. A mógłby pełnić lepszą rolę. Moją domeną jest działanie, bycie z ludźmi - precyzowała polityczka. Na razie nie ustalono jednak, który z czterech stołecznych okręgów przypadnie w udziale posłance Lewicy. "DGP" nieoficjalnie pisał o nr 44, obejmującym Śródmieście, Żoliborz, Bielany, Białołękę oraz głosy Polaków za granicą.

Podkreśliła też, że "pakt senacki jest dopięty" i że na warszawskiej liście do Sejmu zastąpi ją rzeczniczka prasowa Razem Dorota Olko (która 4 lata startowała w okręgu siedleckim). Przypomnijmy, że Biejat w 2019 roku, kandydując z 4. miejsca w stolicy, uzyskała prawie 20 tys. głosów.

