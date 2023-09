Marsz Miliona Serc w Warszawie. Relacja na żywo

Marsz Miliona Serc to kolejne – po marszu 4 czerwca – wydarzenie zorganizowane przed Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską, które ma być dodatkowym bodźcem do mobilizacji zwolenników demokratycznej opozycji przed wyborami parlamentarnymi 15 października. – To jest nasz czas. 1 października w samo południe spotkamy się w Warszawie. Tu jest Polska! – mówi w spocie promującym lider PO. Na RadioZET.pl i na antenie Radia ZET na żywo będziemy relacjonować przebieg marszu.

Marsz Miliona Serc w Warszawie: transmisja na żywo

– To jest marsz miliona ludzi, więc nie ma tutaj w ogóle problemu jakby partyjnego. Tak jak wtedy (4 czerwca - red.) zaprosiłem do Warszawy. Wszyscy są zaproszeni na marsz, wszyscy obywatele – powiedział w Polsat News Donald Tusk. – Milion ludzi wyjdzie na ulice Warszawy i cała Polska zobaczy, że to nie sondaże są istotne – podkreślał.

Marsz Miliona Serc: godzina i trasa przemarszu

Trasa Marszu Miliona Serc jest już znana. Zgromadzenie rozpocznie się na rondzie Dmowskiego w centrum Warszawy o godzinie 12. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską, Świętokrzyską, a następnie aleją Jana Pawła II. Zakończenie marszu opozycji zostało zaplanowane na rondzie Radosława.

Platforma Obywatelska przygotowała specjalny formularz, dzięki któremu można zapisać się na bezpłatny transport na Marsz Miliona Serc.

Kto będzie na Marszu Miliona Serc w Warszawie?

Liderzy Trzeciej Drogi zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w Marszu Miliona Serc, choć pojawią się na nim jej przedstawiciele, m.in. wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko. – Zamiast tego tysiąc spotkań w całej Polsce w weekend 30 września - 1 października. My jedziemy też do ludzi, do których trzeba dotrzeć, żebyśmy wygrali wybory. Wszystko jest ważne – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w "Grze o głosy" u Beaty Lubeckiej i Michała Wróblewskiego.

Udział w zgromadzeniu zapowiedział Ryszard Petru, kandydat Trzeciej Drogi w wyborach do Sejmu z Warszawy. – Ja idę na marsz. Nie postrzegam tego jako marsz PO, tylko jako marsz opozycji. Chcę być na tym marszu widoczny – zapowiedział w programie "Gość Radia ZET". – Nie kwestionuję decyzji liderów. Liderzy uważają, że nie chcą być na marszu. Ja będę. Nie ma żadnego konfliktu – dodał w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zaapelował, by 1 października opozycja pokazała gotowość do współpracy. – Wydaje mi się, że trzeba wszystko zrobić, aby stanąć i przed wieloma tysiącami ludzi pokazać, że jesteśmy gotowi do wzięcia odpowiedzialności za nasz kraj – mówił w Jeleniej Górze.