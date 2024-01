Mentzen zdradził, kogo uważa za "najgłupszego posła". "Zajmuje się darciem japy"

Sławomir Mentzen prowadzi na swoim kanale na YouTube program "Mentzen grilluje", w którym relacjonuje bieżące wydarzenia polityczne i dzieli się z internautami autorskimi, mocnymi komentarzami. W ostatnim odcinku sporo miejsca poświęcił politykowi, którego uważa za "najgłupszego posła".

O kogo chodzi? W ocenie Mentzena takim posłem jest Piotr Kaleta z PiS. Lider Konfederacji przywołał pewną sytuację z Sejmu, kiedy to posłowie klubu PiS wstali i klaskali. - Nagle słyszę z tyłu taki krzyk: Mentzen wstawaj, dziad i tu jakiś ciąg przekleństw - relacjonował.

Sławomir Mentzen zdradził, kogo uważa za "najgłupszego posła"

Mentzen podkreślił, że wspomniany poseł Piotr Kaleta zachowywał się niezwykle głośno. - Jedyna rzecz, którą się ten poseł zajmuje to darcie japy przez całe posiedzenie Sejmu w zasadzie bez przerwy. Co by się nie działo, ten facet się drze - mówił.

- Jak głosujemy przypadkiem tak, jak Platforma Obywatelska, to Kaleta się drze, jacy to jesteśmy zdrajcy polscy, agenci rosyjscy, koalicjanci Tuska. Jeżeli akurat głosujemy tak jak PiS, to Kaleta się drze: wreszcie zrozumieliście, z kim tutaj należy głosować - relacjonował Mentzen.

- Każde nasze posunięcie Kaleta komentuje. Ten facet zachowuje się jak taki troll z Twittera. [...] Osobiście przekonany jestem, że gdybyśmy mieli zrobić taki ranking, to Piotr Kaleta byłby najgłupszym posłem w całym Sejmie - przekonywał lider Konfederacji.

Mentzen o Piotrze Kalecie: ten facet zachowuje się jak taki troll z Twittera

Mentzen zapewnił, że nie obawia się konsekwencji i kary ze strony Komisji Etyki Poselskiej. W swoim programie wyjaśnił, że aby udowodnić, że Kaleta nie jest najmniej inteligentny, musiałby wskazać innego posła, którego uważa za mniej bystrego od siebie. Jego zdaniem to wywołałoby zupełnie absurdalną lawinę wezwań przed sejmową komisję.

Piotr Kaleta był senatorem VII kadencji oraz posłem na Sejm VIII i IX kadencji. W 2023 roku po raz trzeci z rzędu został wybrany do Sejmu, zdobywając 16 344 głosy. Jest posłem PiS wybranym w okręgu kaliskim.

Źródło: Radio ZET/ youtube.com