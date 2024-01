"Na to już nic nie poradzimy". Duda może rozwiązać Sejm? Krążą "scenariusze"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek zatrzymani przez policję. Były szef CBA i MSWiA oraz jego zastępca, skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za udział w aferze gruntowej, trafili w ręce policji, gdy przebywali w Pałacu Prezydenckim. Jeszcze tego samego dnia zostali umieszczeni w areszcie śledczym Warszawa-Grochów. Politykom PiS wygasły też mandaty poselskie.

Ani oni, ani ich stronnictwo polityczne nie uznają wyroku sądu ani działań służb. Jarosław Kaczyński i inni działacze PiS protestowali pod budynkiem aresztu. Z kolei Andrzej Duda nie zamierza ich ułaskawiać, twierdząc, że akt łaski, który wydał w 2015 roku (gdy skazano Kamińskiego i Wąsika po raz pierwszy, ale wyrok się nie uprawomocnił), wciąż jest w mocy. W środę prezydent wygłosił oświadczenie. Mówił w nim, że jest "wstrząśnięty zatrzymaniem ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę".

Duda może rozwiązać Sejm? Prawniczka mówi o "scenariuszach"

Politycy PiS oraz niektórzy sympatyzujący z partią eksperci przekonują, że pozbawienie Kamińskiego i Wąsika mandatów poselskich oraz niedopuszczenie ich do udziału w głosowaniach podważa legalność działań Sejmu oraz przyjmowanych przez parlament aktów prawnych. Zdaniem m.in. sędziego Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza, będzie można np. zakwestionować uchwalenie budżetu. Duda mógłby odesłać ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, a ten - zdominowany przez nominatów PiS - uznałby ją za wadliwą.

Czy w takim razie stałoby się to podstawą do - jak twierdzą niektórzy - rozwiązania Sejmu i rozpisania przedterminowych wyborów? - Prezydent może to odesłać do TK z tego absurdalnego powodu, ale na to nie mamy wpływu. Po tym, co zrobiła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, orzekając na podstawie kserokopii akt [uchylają decyzje o wygaszeniu mandatów Kamińskiego i Wąsika - red.], nie wykluczam już żadnego scenariusza - mówiła w podcaście „Machina Władzy” w Radiu ZET mec. Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy „Wolne Sądy”.

- Gdybym jako pełnomocniczka procesowa sama przeczytała w piśmie drugiej strony taką argumentację, o jakiej teraz mówimy, to uznałabym ją za wątłą. Czytam to jednak jako coś w rodzaju podpowiedzi dla władzy. Taka podpowiedź padła też ostatnio nawet z ust Mariusza Muszyńskiego [sędzia TK, wybrany w 2015 miejsce już obsadzone, nazywany "sędzią-dublerem" - red]. - tłumaczyła adwokatka.

Powtórzę więc: jeśli prezydent będzie chciał wysłać budżet to Trybunału, który jest "ich" Trybunałem, ale jednocześnie wciąż elementem ścieżki legislacyjnej, to na to już nic nie poradzimy - mec. Sylwia Gregorczyk-Abram

Dodała, że "to się faktycznie może wydarzyć" i że choć "rząd może działać później w ramach prowizorium budżetowego", to "trudno ocenić, jak na taki chaos zareagują obywatele". Podkreśliła jednocześnie, że Sejm nawet bez Kamińskiego i Wąsika jest legalny. - To bardzo proste: jest prawomocny wyrok skazujący i z mocy prawa wygasa im mandat. Koniec, kropka - oceniła.

WAŻNE: Rejestracja oraz publikacja rozmowy z mec. Sylwią Gregorczyk-Abram miały miejsce we wtorek, jeszcze przed zatrzymaniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Artykuł dotyczy jednak nieco innego wątku (związanego z ewentualną możliwością rozwiązania Sejmu).

Źródło: Radio ZET