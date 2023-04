Naćpany polityk PiS ukradł ciągnik. Więzienie to nie koniec problemów

Chodzi o spektakularną kradzież z października 2021 r. Marek G., wtedy Przewodniczący Rady Powiatu w Łosicach z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, razem z kolegą - Patrykiem H. (28 l.) popili mefedron alkoholem i poszli... ukraść ciągnik. Później, już w trakcie śledztwa, samorządowiec do wszystkiego się przyznał i szczegółowo wyjaśnił podstawy. Jak się okazało, kilka miesięcy wcześniej wraz z kolegą kupili agregat siewny. Na nieszczęście członka PiS i jego sąsiadów, elektronika - a dokładnie sterownik - odmówiła posługi. Naprawy nic nie dawały, więc Marek G. wpadł na pomysł, by wymontować potrzebną część z działki sąsiada z pobliskiej wioski - Cieleśnicy. Zaprawieni alkoholem i mefedronem przez przypadek ukradli cały ciągnik o wartości blisko 500 tys. zł.

Samorządowiec z PiS skazany za kradzież ciągnika

Na posiedzeniu z 24 kwietnia Sąd z Lublina wydał wyrok: 30 tys. zł grzywny, rok i sześć miesięcy więzienia i obowiązek poddania się leczeniu z uzależnienia od środków psychoaktywnych. Dwaj inni mężczyźni, którzy po kradzieży pomagali Markowi ukryć nowy nabytek, zostali skazani na kary po pół roku więzienia i rok prac społecznych (łącznie 240 godzin). Wyroki, jak dotąd, nie są jeszcze prawomocne.

Przypomnijmy, że samorządowiec z Łosic do partii wstąpił w 2010 r., a 2019 r., 2 lata przed skokiem na ciągnik, usiłował dostać się do Sejmu. Zresztą z poparciem prominentnych polityków PiS: jak Krzysztof Tchórzewski czy Waldemar Kraska. Skandal w regionie był tym większy, że G. budował swoje polityczne zaplecze, stawiając się w roli nowoczesnego rolnika, dla którego liczą się wartości patriotyczne i katolickie

Więzienie to nie koniec. Marek G. oszukał rolników?

Sam wyrok nie jest końcem problemów G. Jak ustala Wirtualna Polska, mężczyzna jeszcze w 2022 r., działając w imieniu spółki prowadzonej przez swoją żonę, miał skupować od rolników z woj. mazowieckiego i lubuskiego zboże. Część kontrahentów, do których dotarł portal, twierdzi, że nie otrzymali pełnej zapłaty. Doniesienia do prokuratury złożyło kilkanaście osób. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Podobno o postępach w śledztwie informowana jest Prokuratura Krajowa, głównie z tego powodu, że domniemani oszukani zwrócili się bezpośrednio do Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a temat podłapali polityczni oponenci.

Sam Marek G. podczas marcowych rozmów z WP zapewniał, że ani on, ani żona prowadząca skup nie zamierzali kogokolwiek oszukiwać, a firma zamierza spłacić swoje zobowiązania.

RadioZET.pl/WirtualnaPolska