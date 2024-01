Wiek emerytalny kobiet zostanie podniesiony? Szef kancelarii premiera odpowiada

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn ostatni raz zmieniono 7 lat temu. Ówczesny rząd Mateusza Morawieckiego obniżył go do poziomu z końca 2012 roku, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Temat ewentualnej zmiany wieku emerytalnego wrócił po wypowiedzi minister ds. równości Katarzyny Kotuli, która w wywiadzie dla Wirtualnej Polski stwierdziła m.in., że "dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego jest nieunikniona, system emerytalny jest niesprawiedliwy, a nierówny wiek emerytalny dyskryminuje mężczyzn".

Kotula dodała, że ani rząd, ani koalicja 15 października nie planują zmian w tym zakresie, ale – jak powiedziała – jej działania i działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kolejnych latach będą się skupiały na przebudowie systemu emerytalnego.

Wiek emerytalny kobiet. Będzie podniesiony?

Na zapowiedź ewentualnego zwiększenia wieku emerytalnego kobiet odpowiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. Na antenie Radia ZET polityk PO zapowiedział, że rząd nie planuje zmiany obowiązującego stanu.

- Rozumiem, że pani minister mówiła o pewnych trendach rozważanych przez tych, którzy zastanawiają się nad formami wprowadzenia równego statusu. Na pewno nie jest planem rządu zrównanie wieku emerytalnego, ani w ogóle podnoszenia go dla którejkolwiek kategorii, a w szczególności dla kobiet - powiedział Grabiec.

Wiek emerytalny kobiet. Ile wynosi?

W obecnej wysokości wiek emerytalny obowiązuje od 2017 roku. Od 1 października powszechny wiek emerytalny wynosi:

60 lat dla kobiet

65 lat dla mężczyzn.

Obowiązujący system emerytalny uzależnia prawo do emerytury od spełnienia przez ubezpieczonego osiągnięcia odpowiedniego wieku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, co oznacza, że każda osoba, która podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu, z chwilą osiągnięcia tego wieku nabywa prawo do emerytury. Na jej wysokość wpływa długość okresu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne. Minimalna emerytura przysługuje, co do zasady, kobietom z okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 20 lat i mężczyznom z co najmniej 25-letnim takim okresem.

Wiek emerytalny. Kiedy był zwiększany?

Ostatnia zmiana wieku emerytalnego została przegłosowana przez Sejm w maju 2022 roku. Rządząca wówczas koalicja PO-PSL zadecydowała o wydłużeniu czasu pracy do 67 roku życia, począwszy od 1 stycznia 2013 roku.

Za przyjęciem ustawy emerytalnej głosowało 268 posłów, przeciw było 185, dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Wiek dla mężczyzn i kobiet ustalono wówczas na poziomie 67 lat, a jego wysokość miała rosnąć stopniowo.

Źródło: Radio ZET/PAP/ZUS - oficjalna strona/infor.pl