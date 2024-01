Ojciec Andrzeja Dudy ocenił postawę syna. "Dla mnie sprawa jest oczywista"

Zatrzymanie posłów Kamińskiego i Wąsika oraz postawa Andrzeja Dudy w tej sprawie są szeroko komentowane w mediach w Polsce i na świecie. Głos zabiera coraz więcej osób związanych - mniej lub bardziej - z polską sceną polityczną. W gronie komentatorów znalazł się też ojciec prezydenta Jan Tadeusz Duda, który rozmawiał z portalem o2.pl.

Ojciec Andrzeja Dudy: Mój syn postępuje godnie

- Ja mogę tylko powiedzieć, że mój syn postępuje w sposób godny. Mamy do czynienia z dwoma sądami, dwoma ugrupowaniami, które się wzajemnie zwalczają. W takiej sytuacji prezydent RP, wybrany indywidualnie przez Polaków, ma jako jedyny mandat, by rozstrzygnąć tę kwestę. Dla mnie ta sprawa jest oczywista - powiedział Jan Tadeusz Duda.

Ocenił przy tym, że "jego syn po prostu szanuje autorytet urzędu prezydenta i szanuje zapisy Konstytucji". - Stara się, by jego urząd także był szanowany - podkreślił ojciec Andrzeja Dudy. Zwrócił też uwagę, że "przepis w Konstytucji RP dotyczący prawa łaski nie jest precyzyjnie opisany". Pytany o to, czy Andrzej Duda powinien ponownie sięgnąć po akt łaski powiedział, że "nie będzie nic podpowiadał".

"Triumf nikczemności"

- W przepisie, w którym mowa o ułaskawieniu, nie wprowadzono skonkretyzowanych zapisów. Pozostawiono to w takiej formie. Prezydent podjął przemyślaną decyzję - powiedział. Dodał, że "jeśli ktoś delegitymizuje organy państwa, to dochodzi do takiej sytuacji, jaką mamy obecnie".

Jan Tadeusz Duda stwierdził też, że za chaos w polskiej polityce odpowiedzialna jest ekipa rządząca. - To, co się dzieje od 15 października to triumf nikczemności. Najniższe motywacje zostają wyniesione do rangi cnoty. Osiągnięcia są wdeptywane w ziemię - powiedział.

Źródło: Radio ZET/o2.pl